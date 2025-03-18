春寒渐退 清粥小菜话养生

大地回春，暖意暗涌，此时通过调配饮食，可以达到疏肝健脾和胃 ，养心补肾清肺的养生功效。今天，就给大家介绍适合这一时节的一菜、一粥、 一茶。

春笋火腿汤

春笋剥皮，水洗干净切片，火腿切片。春笋焯水后放入砂锅，放入火腿，加水，中火烧开，小火慢炖半小时，调味出锅。

笋在古代有“蔬中第一珍”的美誉。竹笋长出土面前称为“冬笋”，出土后叫“春笋”。冬笋吸收了冬天的阴气，有滋阴功效；春笋接受阳光照射，有升发作用，可“利九窍、通血脉、化痰涎、消食胀”。春笋味道清淡鲜嫩，营养丰富。含有充足的水分、丰富的植物蛋白以及维生素、矿物质、纤维素。可促进肠道蠕动，助消化、防便秘。

此菜可开胃健脾，增强食欲，宽胸利膈、通肠排便，尤宜于春季肝郁脾虚，肝胃不和，消化不良者食用。

山药薏米百合大枣粥

山药90克，薏米30克，百合30克，大枣15枚，适量大米。

山药洗净，去皮切块，薏米、百合、大枣、大米淘洗干净，浸泡半小时。食材入锅加入适量水，大火煮15分钟，小火熬煮约60分钟。粥煮好后，根据口味适量加冰糖食用。

此粥山药性平，味甘，入肺、脾、肾经，可益气养阴，补脾肺肾，健脾养胃；薏米性凉，味甘淡，入脾、胃、肺经，可利水渗湿，健脾止泻；百合性微寒味甘，入心、肺、胃经，可养阴润肺、清肺热、止咳化痰、养心阴、清心热、宁心安神、养胃阴、清胃热；大枣性温，味甘，归心、脾、胃经，可补中益气、养血安神、养心补脾、保护胃气。诸物合用具有补益心脾肺肾之功。在此时节，饮用此粥，可调和阴阳，令五脏平和。

百合玫瑰花茶

百合5克、玫瑰花3克。开水冲泡，代茶饮用。每日3-5杯。

此茶百合性微寒味甘，可养阴润肺、清心安神，清胃热；玫瑰花性温味甘微苦，可疏肝解郁、活血止痛、醒脾和胃。二者合用代茶饮，可行气解郁，滋阴清热，既有助于肝气抒发，又可滋阴清脏腑热，防阳气太过上火，尤宜于惊蛰时节饮用。

此季节过敏性鼻炎多发，以百合养阴润肺，以防木火刑金，有助于改善过敏性鼻炎、咳嗽变异性哮喘的发生。如此时节雨水多，湿气重，可加茯苓、陈皮健脾化湿，以防肝郁脾虚湿困。

少酸多甘 清补五脏

早春三月，气温变化较大，时有“倒春寒”，应注意保暖，尤其是老年人，穿着上以“春捂”为主，以合“春夏养阳”之道。日常生活宜早睡早起，劳逸有度，心平气和，戒躁戒怒。

在此时节药食养生应调和五味，少酸多甘，调和阴阳，清补五脏。以顺应阳气升发，助益脾气，令五脏平和。

宜食糯米、黑米、山药、红枣、桂圆、栗子等甘味食物，有助于疏肝健脾和胃。宜食春笋、芹菜、菠菜、韭菜、萝卜、油菜等富含植物蛋白质、维生素的清淡食物，有助于新陈代谢，促进肠胃蠕动。宜喝汤粥，有助于滋肾阴，潜肝阳，清心火，去肺热，避免肝气升发过度。本组文/李金辉（北京老年医院）