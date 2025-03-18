专家：融合中医疗法与现代科技 助力疼痛管理

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“疼痛管理、康复的科研前沿与创新实践”专场座谈上，与会嘉宾纷纷建言献策。他们认为，中医在疼痛管理中扮演着重要角色，建议中医积极开展精油、推拿按摩等特色诊疗模式，加强与现代科学、多学科的深度融合，共同完善痛症管理工作。此外，还应加强前沿技术在疼痛和康复分级分层管理方面的应用，以患者为导向，个性化调节疼痛患者疼痛感知和情绪状态。

科研临床探索疼痛新路

“随着老龄化社会的到来，当前，疼痛已成为继心脑血管疾病、肿瘤之后的又一健康问题，引起了国家相关部委的高度重视。”国家卫生健康委卫生发展研究中心健康经济与保障研究部副主任郝晓宁表示，除了政策层面的不断推动，科研与临床方面的疼痛管理与康复工作在实践中也涌现出诸多创新举措。郝晓宁说：“中医在疼痛管理中扮演着重要角色，建议有条件的试点医院积极开展具有中医特色的诊疗模式，以充分发挥传统医学在疼痛管理中的独特优势。”

在科研与创新方面，中日友好医院疼痛科主任医师、中国医师协会疼痛科医师分会会长樊碧发认为，疼痛学科有着广阔的外延和深入的内涵。随着药物、微创介入与神经调控等领域的研究与技术快速发展，提升了慢性、难治性疼痛的诊疗效果。但仍有很多疼痛问题亟待解决。疼痛学科需要结合最新的科研成果，如从脑科学的深度去理解疼痛，以推动疼痛医学的发展。同时，他也提到，疼痛学科在智慧医疗、智能技术等领域的应用也有着巨大的潜力。

“做好慢性疼痛患者的‘康复’工作，除了要针对原发病治疗，还要改变慢病疼痛患者的精神状态，帮助其建立合理的信心、树立正确的观念，保持或提高其日常生活和工作能力。”对于与情绪相关的慢性疼痛，南京医科大学第一附属医院康复医学中心主任医师励建安建议，在临床神经调控技术方案上，可通过外部经颅电刺激或经颅磁技术，利用“开关机制”调控脑内神经，缓解患者情绪状态，实现疼痛管理。此外，还可以通过虚拟情景治疗等智能康复手段进行疼痛管理。

中医科技创新诊疗模式

中国智慧工程研究会副会长黄明达认为，为更好优化疼痛管理方案，可加强中医与现代科学的深度融合，让中医理念与先进技术跨界组合、互补优势，共同解决痛症管理问题。“通过积极研发、推广中医现代科技设备，一来助力医生精准诊断痛症、病灶、病理，提高诊断准确性，二来也可广泛应用于家庭、社区及基层医疗机构，扩大治疗的可及性”。黄明达建议，在疾病管理的过程中，可借助创新技术帮助患者挖掘机体的自愈潜能，让身体形成健康内循环。

四川大学华西医院疼痛科党支部书记、疼痛科主任兼麻醉手术中心副主任肖红，提出了利用数字健康技术实现疼痛和康复分级分层管理的思路。她认为，在社区和居家层面，可以配置精油、推拿按摩、物理治疗等传统疗法，并通过可穿戴设备进行监测，结合AI大数据平台进行实时监测和预警，实现社区与医院之间的上下通畅转诊，构建居家—社区—医院的慢性疼痛全程管理新模式。

针对疼痛管理与康复领域的未来发展，北京体育大学运动医学与康复学院院长钱菁华提出了三个值得关注的研究方向：一是运动损伤的风险评估和重返运动的标准，提高预防的准确性；二是运动损伤的中枢机制，特别是神经调控在慢性劳损中的作用，为疼痛管理提供研究的新视角；三是人工智能在运动处方中的应用，通过建设数字人模型，预测并优化运动处方，实现更精准的疼痛管理和康复。“加强前沿技术在运动健康管理领域的应用，通过精准监测、个性化评估和智能化指导，全面提高运动管理效率”。

探索创新推动精准医疗

“近年来较为流行的芳香疗法，是一种传统的疼痛管理办法。芳香疗法以其特有的嗅觉感官表达，将现代技术与自然草本巧妙结合，通过从植物中萃取精油，针对头痛、肌肉疼痛乃至情绪性疼痛等不同疼痛类型，提供个性化的舒缓方案。”上海交通大学芳香植物研发中心主任姚雷提出，纯植物提取的精油所蕴含的物质成分，能够与机体相互作用，影响神经递质和激素的分泌，从而调节疼痛感知和情绪状态。

广东省广州先迈商贸有限公司总经理龙兴旺认为，非药物疗法的兴起与发展将成为疼痛管理领域的主流诊疗方式之一，比如目前新兴的芳香精油疗法就具有渗透快的特征。“疼痛管理多半与慢性疾病有关，现阶段，消费者对安全性和天然性产品的需求日益增加，不再单纯依赖化学药物治疗方案。此外，AI技术的应用将推动疼痛管理产品的精准化和定制化。通过可穿戴设备和智能传感器实时监控人体健康数据，再依据这些数据制定个性化的疼痛管理方案，将实现‘千人千面’的定制化服务”。