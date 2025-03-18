“体重管理”成热词 “体医融合”亟待升温

今年全国两会期间，国家卫生健康委员会主任雷海潮在记者会上用7分钟谈“体重管理”，体重、腰围、慢性病……每个关键词都精准戳中老百姓从外在形象到生命健康的关切点，因此，“体重管理”“体重门诊”等话题热度至今仍持续走高。

政策利好加上全民关注，被中华预防医学会体育运动与健康分会主任委员郭建军视为“春天来了”。过去十余年，他致力于推动“体医融合”，但足以消融两者间壁垒的沸点始终没有达到，最近“国家喊你减肥”话题刷屏，正是以体重管理“小切口”推动体医融合“大工程”的契机。

“今年不仅有对‘大健康’理念的倡导和呼吁，还有持续推进‘体重管理年’行动、引导医疗卫生机构设立体重门诊等具体举措，这都将推进‘体医融合’进一步落到实处。”但郭建军也担心，在尚未形成体医融合共识、推行统一标准的前提下，各地涌现五花八门的“体重门诊”，反而容易错误引导急功近利的患者，“我们要明确‘减重’只是短期目标，‘普及健康生活方式’才是最终目的”。

减肥不是减数字

“体重管理”从个人担忧上升到全民话题，背后是严峻的数据。《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》显示，2018年我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%，6至17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%，并呈逐年递增趋势。国家卫生健康委发布的《体重管理指导原则（2024年版）》指出，若该趋势得不到有效遏制，2030年我国成人、儿童超重肥胖率将分别达到70.5%和31.8%。

“肥胖不仅是慢性疾病的诱因，更是心脏病、糖尿病、癌症等其他疾病的驱动因素，改善超重和肥胖问题，推动慢性病防治关口前移，刻不容缓。”郭建军向中青报·中青网记者强调，肥胖不仅是形象问题，更是健康问题，“国家关心你的体重，关心的是健康，而不是好不好看”。他警告，不健康的减肥方法可能导致更严重的健康问题。

“不是说你减肥了就能实现健康”，郭建军比喻道，“就像病毒感染后发烧，体温只是一个症状，不代表体温降下来就解决了问题。肥胖也是如此，体重只是一个表象，真正的根源在于不健康的生活方式。”

他反复呼吁“健康体重”，其核心在于全面的健康指标，比如肌肉力量、心肺功能和身体成分等，而不仅仅是体重秤上的数字变化。

在郭建军看来，正确的体重管理是要通过科学的运动和营养调节来实现真正的健康，可减肥最常见的误区在于忽视了运动的重要性，“比如有人节食减肥，体重是下来了，但肌肉力量、心肺功能、骨密度也下来了，情绪和免疫力也随之低下，反而更不健康，那减重的目的到底是什么？”

“控制减重风险、评估减重效果、增强体重管理依从性。”郭建军认为，与市面上的减肥机构相比，在医院或医疗机构设立的体重门诊应当引导公众树立“健康体重”的理念，“减重的过程可能存在各种风险”。而体医融合就能由医生负责运动风险监护，运动指导师根据医生建议为患者设计多样化运动方案，医生再对结果进行全方位评估，共同保证患者进行科学、安全、精准的运动，并从中获益。

医疗控风险，体育管运动

“体医融合”并非新鲜事物，在不少医疗理念先进的医院或医疗机构，体育已经开始发挥作用。

2017年，河北省成为全国唯一的“健身与健康融合中心”试点省份，河北医科大学第二医院作为该省医疗系统的领军者，自2021年起积极探索体医融合模式，并于今年年初正式成立了“河北省健身与健康融合示范中心暨运动健康（综合）门诊”。

该院中西医结合内科主任李亮是该门诊负责人，作为心血管领域的资深专家，他主张生活方式干预的重要性和必要性，认为科学运动和营养干预是慢病人群的基石治疗。他向中青报·中青网记者表示，体医融合能够充分发挥医疗机构在体重管理、慢病预防及运动健康干预方面的专业优势，为群众提供更为科学、个性化的健康管理服务。

44岁的温先生是体医融合的受益者之一，就诊时，他体重超过95公斤，患有代谢综合征、呼吸暂停综合征和原发性高血压。李亮为他制定了一套包括膳食调整、运动方案、情绪调整、药物治疗在内的系统治疗方案，经过4个多月的综合干预，温先生成功减重30多公斤，血压、血糖等各项指标恢复正常，并成功停药。

“运动有益健康，但也存在风险。”李亮强调，尤其要谨慎应对慢病患者“不敢动、不愿动、不会动”等问题，他建议，亚健康人群甚至健康人群在运动前都应该到医疗机构进行风险筛查，遵循“无评估，不运动”的原则，让锻炼更加安全、有效。

体医融合的成果也在积极影响儿童青少年的体质健康。2023年，首都儿科研究所（以下简称“首儿所”）与首都体育学院合作开设了全国第一家儿童运动体能门诊。自开诊以来共接诊近1200名儿童，其中，超重肥胖、脊柱侧弯、体态问题、运动能力较弱、协调障碍等为常见就诊原因。

首儿所儿童保健中心执行主任王琳向中青报·中青网记者坦言，也不乏体育测试前，有家长以孩子肥胖、有慢性病或有心理问题等为由，来为孩子开具免考证明或假条的情况，以避免其参加体育锻炼，“但缺乏科学有效的运动，恰是这些问题出现的原因”。

王琳强调，在少年儿童生长发育阶段，体育锻炼尤其是户外体育活动对其视力、体格、体质、运动能力、认知能力、心理的发育都至关重要。更重要的是，运动不仅对健康儿童有益，对疾病儿童的恢复也起到了关键作用。她以哮喘儿童为例介绍，维生素D缺乏在儿童哮喘患者中普遍存在，户外活动时，日照可促进维生素D合成，因此，适度的运动有利于增强体质、缓解病情。

“但运动不代表可以瞎动。”王琳指出，比如对肥胖儿童而言，不适宜的运动就容易造成关节损伤，因此，面对不同情况的儿童“选择什么运动”“动多久”“如何保证运动安全、有效”等问题，就得靠“体医融合”给出答案。

经过近两年的探索，首儿所儿童运动体能门诊已围绕儿童肥胖、脊柱侧弯、多动症及不同慢病的运动需求，形成50余套处方。王琳表示，体医融合实现了从“被动治疗”到“主动健康”的转变，不仅提升了个体健康水平，还有效降低了医疗成本、优化了资源配置。目前，首儿所的体医融合成果已被写入北京市2025年妇幼工作要点，并计划在全国范围内推广。

今年年初，首儿所还升级成立了儿童体医融合中心，配置各类运动能力评估、运动训练和能量代谢监测设备，以进行更精准的运动评估和干预。此外，首儿所还计划增设儿童医学体重管理中心，用体医融合针对性地解决儿童肥胖问题。

管理体重是重点，生活方式是终点

在首儿所儿童运动体能门诊，众多“小胖墩”通过专业指导成功瘦身。然而，运动指导师发现，家长在孩子运动习惯养成中扮演的角色至关重要。一些家长，尤其是老人，往往舍不得让孩子运动，孩子刚动不久，就用美食作为补偿或奖励。

此外，家长对运动认知的不足也制约了孩子健康运动习惯的养成。许多孩子连走、跑、跳、单脚支撑等基本动作都做不正确，家长也未意识到这些基本运动功能的重要性，导致孩子在运动中感觉能力不足，逐渐失去对运动的兴趣。

针对这些现象，王琳呼吁，家长应从小培养孩子的运动习惯，让孩子在运动中感受到乐趣和成长，“运动不仅是增强体质的手段，更是预防疾病、促进心理健康的重要途径”。她认为，体医融合不仅为了提升治疗效果，更是倡导一种健康的生活方式，“很多孩子未能在学校和生活中养成运动习惯，导致儿童健康亮起红灯，体医融合起到亡羊补牢的作用，希望能在帮助儿童恢复健康的同时，也能给家长和孩子树立正确、科学、安全的锻炼意识”。

个体观念的转变还依托于体、医两家更广泛、深入的融合。但从当前全国涌现的体重门诊来看，郭建军不乏担忧，“许多门诊过于依赖用针灸、熏蒸等辅助手段减肥，忽视了营养和运动在减肥中的核心作用”。他强调，健康体重的维持应以科学的运动和合理的营养为基础，辅助手段只能作为补充，“减肥只是生命中的一小阶段，全生命周期的健康管理必须建立在养成良好的生活方式之上”。

但在李亮看来，随着健康治理从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，体医融合正成为国家大健康战略的具体实践，“上医治未病，医院需要率先转变思想，接纳运动专业人才加入团队”，但他表示，这不意味着患者必须到医院来锻炼，“患者在医院获得运动处方后，可在附近的健身机构或社区医疗服务机构接受有效指导和干预”，因此，医院、社区、健身机构未来都应当成为“体医融合”的践行者，“每个人都是自身健康的第一责任人，但健康生活方式的普及需要全社会发力”。