把一刻钟生活圈建成“幸福圈”

当社区食堂的饭菜香与智能寄存仓的便捷性交织，当“小修小补”的匠人精神与数字治理的高效性共存，城市便不再是冰冷建筑的集合，而是承载烟火气与现代性的生命体。

不久前，天津市印发《天津市进一步提升城市一刻钟便民生活圈建设水平工作方案》，提出不断扩大城市一刻钟便民生活圈覆盖范围，助力构建大消费工作格局。这是我国实施《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》的又一新进展。

一刻钟便民生活圈这场以“15分钟步行半径”为刻度、以居民需求为核心的民生工程，正从试点探索迈向全域覆盖。截至2024年11月底，我国已累计建设4321个一刻钟便民生活圈，服务社区居民近1.07亿人。实施这项计划不仅是对城市“最后一公里”服务短板的填补，更是将居民的“需求清单”转化为“满意清单”，让政策落地既有民生温度，也有经济效益。

商务部等13部门提出的“六个一”策略（发展“一店一早”、补齐“一菜一修”、服务“一老一小”），本质上是通过精准施策打破传统社区服务的粗放模式。例如，老旧社区优先配齐便利店、菜市场等基础业态，新建社区则嵌入健身房、书店等品质提升类设施，这种“一圈一策”的动态调整机制，既避免了“千篇一律”的标准化陷阱，又将琐碎的民生需求转化为可量化、可评估的公共服务指标，逐步实现了从“物理可达”到“服务精准”的转化。

一刻钟便民生活圈建设，不仅“保基本”，也要“促升级”。政策实施初期聚焦“补短板”，优先发展便利店、早餐点等保障类业态，但随着试点深化，业态创新逐渐向融合化、智慧化延伸。智能零售终端进社区、即时零售模式被推广、社区食堂与品牌餐饮并存，这些探索既保留了“小修小补”的烟火气，又通过技术赋能拓展了服务边界。这种“公益+市场”的混合供给模式有效释放了社区消费潜力。

尽管成效显著，深层矛盾仍待破解。区域发展不均衡导致老旧社区与新建社区的服务质量差异拉大，部分城乡接合部因空间限制难以配齐基础业态；一些小微业态盈利能力薄弱；跨部门协同机制尚未完全打通，一刻钟便民生活圈与老旧小区改造、数字经济的政策衔接仍存壁垒。

因此，应进一步深化推进一刻钟便民生活圈建设，构建可持续的社区商业生态。首先，强化政策集成，将一刻钟便民生活圈建设与城市更新、数字经济等战略深度融合；其次，推动市场化运营，探索“社区基金”模式，引导社会资本参与；再次，深化技术赋能，构建“需求感知—智能匹配—动态优化”的全链条服务体系。

一刻钟便民生活圈建设的终极目标，不仅是缩短物理距离，更是消弭心理距离。当社区食堂的饭菜香与智能寄存仓的便捷性交织，当“小修小补”的匠人精神与数字治理的高效性共存，城市便不再是冰冷建筑的集合，而是承载烟火气与现代性的生命体。唯有如此，“15分钟”才能从时间刻度升华为衡量美好生活的空间维度，让“幸福圈”真正圈住民心。