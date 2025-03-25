市场监管总局发展研究中心在京组织召开化妆品合规发展研讨会议

3月22日，市场监管总局发展研究中心在京组织召开化妆品合规发展研讨暨美业和大健康专家委员会化妆品分委会成立会议。来自市场监管总局法规司、执法稽查局、网监司，中国质量检验检测科学研究院、中国消费者协会秘书处，中国香精香料化妆品工业协会、《中国化妆品》杂志，中国科学院化学所、上海市疾控中心、中关村科技园区大兴生物医药产业基地管委会、中国质量检验检测科学研究院粤港澳大湾区研究院、中国好配方组委会等部门、机构代表，委员单位代表参加了会议。会议重点围绕化妆品行业合规发展，聚焦市场有序、企业合规、社会共治等展开交流，共同助推化妆品行业健康有序发展。市场监管总局发展研究中心副主任陈云华出席会议并讲话。

与会专家分析了化妆品行业发展现状，提出了侵权假冒伪劣多发、功效宣称不规范、电商直播平台销售化妆品不规范等问题，总结了化妆品消费投诉主要特点，围绕进一步完善法律法规体系、强化侵权假冒伪劣治理、加强平台治理等方面，提出了意见建议。会议成立了美业和大健康专家委员会化妆品分委会，分委会秘书处介绍了全年工作计划，委员单位代表分享了企业在提升化妆品研发能力、提升产品质量、合规发展等方面的重点举措，提出化妆品行业社会共建共治建议。

下一步，市场监管总局发展研究中心将聚焦化妆品领域难点、热点问题，坚持力量共聚、资源共享、优势互补、合作共赢原则，会同相关部门、机构、学协会等推动化妆品行业合规建设，共同促进“美丽经济”持续健康发展。珀莱雅、深圳护家科技、杭州兰匠、广州海龟爸爸、哈尔滨敷尔佳、广州稀咖科技、南京天纵易康生物科技等19家委员单位代表参加会议。