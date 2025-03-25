河北北方学院附属第一医院尚小领：优管理强专科育人才 多措并举促发展

“直面挑战，乘势而上，更好地服务区域医疗。”近日，河北北方学院附属第一医院党委副书记、院长尚小领做客人民健康《院长谈》栏目时，就该院的发展概况、挑战与成果、医保支付方式改革、专科建设、信息化建设及未来规划等话题进行分享。

谈及医院面临的挑战，尚小领认为，随着医保支付方式的改革，医院的发展方式必须从规模扩张转向提质增效，这不仅是支付方式的改变，更是医院管理进程中的重要变革，倒逼我们向着精细化、规范化、制度化转变。面对患者外转就医和医保报销比例的地域制约，河北北方学院附属第一医院发挥了省属公立医院的辐射带动作用，借力京津冀协同发展，与北大人民医院共建全域全面“医联体”，打造“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的就医新模式，实现了医院所在地——河北省张家口市全域的创伤救治体系全覆盖。

在强化内部管理、优化成本控制方面，尚小领分享说：“我们持续推进与北京各大医院的深入对接合作，依托其专业优势，加快建设我院肿瘤防治领域的步伐。同时，医院强化内涵建设，推动精细化管理，借助多学科诊疗模式抓好医疗质量和安全，还借助信息化管理，推进智慧医院建设，提升精细化管理效益。以期进一步提高医疗服务的效率和质量，为患者带来了更加便捷、智能化的就医体验。”

提升就医体验是医院服务的重要一环。尚小领说，我们始终将保障人民健康放在医院优先发展的重要位置，以切实改善人民群众看病就医感受为目标，多措并举持续提升医疗服务水平。“通过全面落实党委领导下的院长负责制，从患者角度出发谋划管理思路、制定改革举措，我们以四个专项行动为抓手，精准施策，高效执行，切实推动诊疗服务能力全面提升。此外，增设午、夜间门诊、‘院长接待日’等服务，让群众感受到医院改善服务的决心和行动”。

“专科建设是医院提升医疗服务能力的重要途径。我们始终坚持‘人才是第一资源，创新是第一动力，科技是第一生产力’的理念，以引进与培养相结合的方式，不断完善人才引育机制。”尚小领说，通过出台一系列高层次人才的引进、管理办法，如《重点学（专）科带头人返聘管理暂行办法》和《中青年高层次人才科研能力提升计划（2024-2027）》，医院不仅留住了为医院做出过特殊贡献的老专家，还激发了中青年人才的创新活力。同时，医院以四个省级医学重点学科和两个国家级重点专科为前沿阵地，依托多个实验室和创新中心，开展医学科技创新研究和成果转化，进一步提高了科研水平和疑难危重症诊疗水平。

展望未来，尚小领信心满满：“下一步，我们将以区域医疗中心建设为中心任务，加快推进洋河院区项目建设，注重学科布局的提前谋划，实现与主院区及分院区的功能互补。同时，在信息化建设、人才引进、专业学科建设方面精准发力，为患者提供更加便捷、智能化、专业的医疗服务。”