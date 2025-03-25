远离春季花粉过敏 应该注意哪些事项？

春天一到，万物复苏。本应与大自然亲密接触，花粉过敏却成了不少人的 “春日噩梦”。喷嚏连发、眼泪狂飙，甚至呼吸困难，这些过敏症状会不同程度影响到日常生活。如何度过花粉过敏季？为此，人民网采访清华大学第一附属医院变态反应(过敏)科主任岳红红。