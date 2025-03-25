LVA术为阿尔茨海默病治疗带来曙光？

近日，西安交通大学第一附属医院陆港院区血管外科团队为78岁的阿尔茨海默病患者成功实施了颈深淋巴管—静脉吻合术（以下简称“LVA术”），引发广泛关注。LVA术效果怎样？治疗阿尔茨海默病是否迎来新曙光？对此，科技日报记者采访了有关专家。

传统治疗方法效果不甚理想

阿尔茨海默病是一种复杂的神经退行性疾病，是痴呆症中最常见的形式，主要发生在老年或老年前期，因此又称“老年痴呆”。

随着人口老龄化进程的加快和人均预期寿命的延长，我国阿尔茨海默病患者数量持续增长。根据《中国阿尔茨海默病报告2024》，我国现有阿尔茨海默病及其他痴呆症患者近1700万，其中阿尔茨海默病患者约占70%。数据显示，在60岁以上的老年人中，阿尔茨海默病的发病率超过5%；而在85岁以上的老年人中，这一比例则攀升至30%。

阿尔茨海默病不是简单的“老糊涂”，它的本质是大脑病变，导致患者的记忆、思维、认知能力下降。其早期症状主要包括记忆力减退；逐渐出现视空间障碍，导致找不到回家的路；性格也会发生较大改变，原本好脾气的人可能会变得易怒、暴躁，原本爱干净的人可能会变得不爱整洁、不修边幅等。这不仅给患者自身带来极大痛苦，也给家庭和社会带来沉重的负担。

国际血管外科协会委员、西安交通大学第一附属医院血管外科主任禄韶英介绍道，在阿尔茨海默病的治疗方面，传统方法主要依赖药物和心理治疗。但很多患者即便长期服药，病情依旧不断恶化，生活质量持续下降。而认知训练、行为干预等心理治疗，虽然在一定程度上能延缓认知衰退，但也无法从根本上改变疾病进程。因此，阿尔茨海默病需要新的治疗手段。

LVA术直击“脑内毒素淤积”问题

LVA术通过在颈部建立淋巴管与静脉的吻合通道，改善脑脊液淋巴引流，降低颅内压力，促进致病蛋白排出，从而延缓甚至逆转阿尔茨海默病病情进展，为该病的中晚期患者提供了手术干预的可能。

“研究发现，阿尔茨海默病与脑内β-淀粉样蛋白和tau蛋白异常沉积密切相关，而脑淋巴系统功能障碍则会导致清除异常蛋白能力下降，从而致病。这一点越来越受到临床医师和相关科学领域专家的关注。”航空总医院神经外二科主任王林指出，LVA术从病理机制入手，直击“脑内毒素淤积”核心问题。

王林介绍，LVA术最初并非用于治疗阿尔茨海默病，而是针对颈部淋巴水肿的治疗方法。医生在治疗面部淋巴水肿患者时，意外发现患者的阿尔茨海默病症状得到了缓解。这一现象引发了医学界对LVA术治疗阿尔茨海默病的探索。

“我们发现，采用淋巴结与静脉的大口径吻合方式（如颈内静脉），效果更稳定且安全性较高。”禄韶英介绍说。国内多中心数据显示，LVA术后患者简明精神状态量表（MMSE）评分提升30%—50%，部分患者认知功能较术前明显改善，术后次日即可恢复活动，住院周期缩短至5—7天。

“LVA术不仅为患者及其家庭带来了希望，也为医学界治疗阿尔茨海默病提供了新的思路，有望成为传统药物治疗的重要补充，可能为药物疗效不佳的中重度患者，带来更为显著的临床获益。”中国微循环学会神经变性病专业委员会副主任委员兼秘书长、航空总医院神经内一科主任邢岩说。此外，LVA术需要神经内科与神经外科等多学科的深度协作，这为其他复杂疾病的综合治疗提供了有益借鉴。

新技术大范围推广仍需谨慎

尽管LVA术对阿尔茨海默病展现出令人期待的治疗效果，但受访医生对此均持谨慎态度。他们认为LVA术仍处于临床探索阶段，并非适用于所有阿尔茨海默病患者，同时也存在一定风险。

最大的挑战来自技术层面，LVA术对医生显微外科技术和解剖经验要求极高。禄韶英坦言，颈部解剖结构复杂，淋巴管透明纤细，直径仅为0.3毫米至0.5毫米。在密集的血管、神经丛中精准定位并吻合，这极为考验医生的技术水平，稍有不慎就可能引发大出血或神经损伤。

同时，开展LVA术存在较为严重的设备依赖。荧光显微镜等专用设备不可或缺。然而，一台国产设备成本超百万元，进口设备更是高达四五百万元，多数基层医院难以负担。

“关键在于，有关手术的核心操作尚未统一学术共识。”禄韶英详细解释说，以吻合部位（淋巴管、淋巴结或淋巴瓣）及静脉选择为例，各医院标准不一，仍处于各自探索阶段。

同时，不少受访医生也表达了自己的担忧：关于阿尔茨海默病的病理机制研究仍存在空白。LVA术的疗效源于偶然发现，虽推测与加速脑内淋巴引流、清除淀粉样蛋白相关，但具体机制并不明朗，缺乏严谨科学验证。

“并非所有患者都适合接受LVA术。”禄韶英直言，LVA术主要适用于中重度阿尔茨海默病患者，且常规药物治疗无效、心肺功能良好、预期寿命超过5年的患者。

“对于药物治疗有效的轻症患者，手术带来的潜在风险可能大于收益。”禄韶英并不建议这类病人进行此项手术。他表示，与其他外科手术一样，LVA术可能会出现出血、感染、麻醉意外、心跳呼吸骤停等常规并发症，对患者的生命健康造成威胁。手术效果也因人而异，存在不可预测的术后反应。

此外，缺乏完整检查或无法配合评估的患者也不适合手术。这类患者无法准确判断身体状况和手术风险，可能在手术过程中出现意外情况。

“目前LVA术仍处于临床探索阶段，其长期疗效和适用范围仍需进一步验证。”邢岩提醒，患者、家属和医生都应对LVA术保持理性和谨慎的态度。未来，仍需要更多的临床研究和病例积累，结合基础研究，以明确手术的最佳适应证，优化手术流程，进一步降低手术风险。

“总体而言，LVA术作为新兴疗法，需要更多规范化的多中心研究和临床实践支撑。”邢岩说。（记者 王禹涵 实习记者 于紫月）