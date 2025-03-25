莫把结核当感冒 专家提醒儿童结核病防治关注这四点

结核病是全球重大公共卫生问题。国家儿童医学中心有关专家指出，儿童因其免疫系统发育尚未完善，是结核病感染的高危人群。世界卫生组织2024年发布报告显示，全球新发结核病患者中儿童占比达12%。

3月24日是第30个世界防治结核病日。新华社记者连线国家儿童医学中心、北京儿童医院呼吸中心专家，就家长关心的儿童结核病防治问题作出解答。

一问：儿童结核病有什么特点？

国家儿童医学中心、北京儿童医院呼吸中心主任医师杨海明：结核病是由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染病。儿童结核病具有特殊性，一是传染源多为家庭内成人患者，如父母、祖父母等密切接触者；二是儿童免疫系统发育不成熟，初次感染结核菌后易发生全身播散；三是症状不典型且个体差异较大，部分患儿仅表现为低热、食欲不振或体重不增，易被误诊为普通感冒或其他肺部感染。

家庭内早发现、早隔离、早治疗成人患者，是降低儿童感染风险的关键。

二问：如何识别儿童结核病早期信号？

国家儿童医学中心、北京儿童医院呼吸中心主任医师李惠民：持续咳嗽超过2周、反复低热伴夜间盗汗、生长停滞是重要警示信号。

儿童结核病症状个体差异大，家长需警惕以下表现，包括发热，多为午后低热，持续时间超2周，伴乏力、夜间盗汗；咳嗽，持续干咳超过2至3周，部分患儿可能出现咯血或胸痛；全身症状，食欲差、体重不增或下降，婴幼儿可能表现为精神萎靡、无故哭闹。

若孩子有结核病患者接触史，或出现上述症状，应及时进行结核菌素皮肤试验、胸部X线、痰液及血液检查，避免延误治疗。

三问：家庭中有结核病患者，如何保护儿童？

杨海明：落实“隔离、防护、监测”三原则。

隔离措施包括结核活动期患者应单独居住，避免与儿童共用餐具、毛巾等物品；患者咳嗽、打喷嚏时需遮掩口鼻，痰液需密封处理。

环境防护包括每日开窗通风2至3次，每次至少30分钟；患者房间定期消毒，儿童勤洗手、加强营养以提高免疫力。

密切监测指的是，如果家中有人确诊为肺结核，应规范治疗，家中密切接触者要尽快筛查并做好防范；如果儿童仅是结核菌素皮肤试验阳性，但没有活动性肺结核症状，且胸部影像学检查没有发现活动性病灶，可以正常上学。

四问：儿童结核病能否根治？儿童如何预防结核病？

李惠民：规范治疗下，儿童结核病治愈率达98%。治疗遵循“早期、联合、适量、规律、全程”原则，疗程通常为6个月以上。需注意增强体质、避免接触传染源，并定期随访1至3年。

在预防方面，卡介苗仍是重要手段，新生儿应按时接种卡介苗；若家庭成员出现咳嗽、低热等症状，需及时排查结核病。

结核病虽可防可治，但其隐匿性和家庭内传播风险仍需警惕。医疗机构应加强儿童结核病筛查和规范化治疗；家长需提高防范意识，早识别、早干预；社会各界需共同强化健康意识、履行健康责任。通过多方协作，为儿童筑起抵御结核病的坚实屏障。（记者顾天成）