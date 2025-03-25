2050年全球1/3青少年儿童超重或肥胖

据新华社北京电 （记者孙晶）英国《柳叶刀》杂志近日刊发的一项研究显示，全球青少年儿童肥胖问题正在持续升级，预计到2050年，将有约7.46亿青少年儿童面临超重或肥胖，这占青少年儿童总数的约1/3。

全球疾病负担研究组开展的这项研究显示，从1990年到2021年，青少年儿童超重或肥胖人数翻了一番，仅肥胖人数就是此前的3倍。截至2021年，全球共有4.93亿青少年儿童受到超重或肥胖的影响。在5至14岁少年儿童中，9310万人肥胖；在15至24岁青少年中，8060万人肥胖。肥胖率在北非和中东地区尤为严重，而东南亚、东亚和大洋洲的增长幅度最为显著。

研究预测，从2022年到2050年，全球肥胖率的增幅预计会高于1990年至2021年间的增幅。具体而言，2022年至2030年之间会出现大幅增长，而这种增长趋势将在2031年至2050年期间持续。预计到2050年，全球青少年儿童肥胖总人数将达到3.6亿，较2021年增加1.86亿。

肥胖问题不仅威胁着青少年的身心健康，还会对未来社会经济发展造成沉重负担。研究主要作者、美国华盛顿大学健康指标与评估研究所的埃玛努埃拉·加基多教授表示，各国政府和公共卫生界可以利用本次研究成果，确定需要立即干预和治疗的肥胖负担最重的重点人群，同时针对仍以超重为主的地区强化预防策略。

研究团队表示，科学制定区域性和国家性健康目标意义重大。2025年至2030年是应对肥胖问题尤为关键的时期。有关部门迫切需要合作实施具有针对性的干预措施，如健康饮食、倡导运动及优化生活方式。

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 17 版）