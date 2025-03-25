治理花粉过敏，能不能砍树了之

最近，“你过敏了吗”成为网上网下热议的话题。当人们外出踏青、欣赏大好春光之时，同步到来的花粉季却让很多过敏患者感到不适甚至非常痛苦。北京等北方城市广泛种植的柏树、杨树、柳树等植物，所产生的花粉因颗粒相对较小、质量轻，容易随风飘散，成为主要过敏原。在北京的天坛公园，这段时间柏树花粉因风而起，如烟雾般弥漫。有网友对此颇为不满，甚至说出“柏树花粉这么多，为什么不能全砍了”的气愤之言。

这种气愤可以理解。由花粉诱发的过敏确实难受，患者往往眼睛肿、鼻子堵、涕泪横流，睡不安、吃不香，影响生活和工作。想去医院求助，又遇到大量与自己症状相似的人集中就医，看个病、拿个药费时费力。身体上的不舒服加上就医过程不顺畅，难免心里窝着火，忍不住要议论两句，甚至发表有些激烈的言辞。

不过，真的把树砍了行不行？这个问题恐怕还得理性看待。

要承认，柏树有作用、有价值。以北京为例，近年来因为持续绿化，生态环境越来越好。圆柏等柏类植物适应当地气候，四季常青，能够形成优美景观，在保护生态环境方面具有显著效果。同时，北京古树中绝大部分都是松柏。它们见证着城市的发展历程，成为传承历史文化的重要载体，还有很好的科学研究价值。

看来，树不能轻易砍，那花粉过敏的问题咋解决？

从源头上控制。可以修订城市主要林木目录，将易造成花粉过敏的树种从目录中删除，并逐步替换为适应性好、花粉生成量较小的树种。在新增绿化项目中严格控制近居民区、游人活动区花粉易过敏树种栽种量，做好重点地区树种的更新替换。

加强日常治理。对容易产生花粉的树木，可以采用修剪花枝、洒水喷淋、地面湿化等措施，减少花粉飘散量，并及时清扫湿化后散落到地面上的花粉，及时清理公园、平原造林区内相对集中的易致敏草本植物。北京的不少公园已经采取了上述举措。

做好科普宣传。绿化、卫生健康部门可以为广大市民科学普及植物花粉、过敏预防等知识。同时，气象、医学部门也可以开展科研攻关，提升花粉观测效率，打开“花粉监测预报”公众号和“花粉健康宝”小程序，市民可及时查看有关信息，做好科学防护。

城市的生态环境要保护，居民的健康诉求也不能忽视，只有把工作做得更细更实，才能让两者兼得。

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 14 版）