低价药专柜 零售全覆盖

买低价药不再难。复方丹参片5元，维生素B2片3.8元，阿司匹林肠溶片3元，罗红霉素胶囊2.8元，盐酸环丙沙星胶囊1.5元……在浙江省舟山市，350家单体、连锁药店设有20元以下低价药专柜，其中294家设有5元以下低价药专柜。

曾经，因为利润空间有限，这些低价药告别了药店药柜、淡出了公众视野。为响应群众呼声，2021年9月，舟山市医保局率先在浙江探索定点零售药店低价药专柜举措，结合定点零售药店信用等级管理，在100余家医保定点药店设置了低价药专柜。2023年初，舟山市市场监管局、市卫生健康委、市医保局3部门联合发文，在全市零售药店和基层医疗机构规范设置单价5元以下和20元以下的低价药专柜。

随着相关措施出台、落实，低价药重新回到市场，受到市民欢迎。

设置专区专柜

低价药品回归

“冰硼散有吗？我嘴里有点溃疡。”舟山里肯大药房新城丰茂菜场店，一名女顾客询问。

“有的。”药店工作人员林师傅从低价药专柜取出一瓶，用扫码枪一扫，“原价2元，会员价1.7元。”

说话间，顾客谢先生走过来，“厄贝沙坦片给我拿一盒。”

“4.8元，麻烦您来这里开个电子处方。”林师傅回应。

家住附近的谢先生患有高血压，多年来一直在吃厄贝沙坦片。“这药便宜又好用。过去药店常常断货，去医院买又需要挂号，费时费力。现在在家门口的药店就能买到，挺方便。”谢先生说。

林师傅介绍，低价药很受顾客欢迎，“冰硼散、维生素片、复方丹参片、牛黄解毒片、半夏糖浆，这些经典平价药，销量都不错，我们每周都会补货一两次。”

在舟山的大街小巷，众多药店都为低价药设置了专区、专柜，并制作了醒目的标识牌。

舟山里肯大药房新城未来城店里，非处方药、处方药、阴凉柜3个区域还分别设置了低价药专柜，共有20元以下低价药品200余种，涵盖了呼吸道类、清热解毒类、助消化类、肠胃道类、高血压糖尿病类等日常用药，且大多可以医保报销。

“有一些顾客会主动问起低价药，我们也会根据顾客的实际需求，推荐低价药。”药店工作人员刘女士说，感冒、腹泻、小创伤处理等方面的家庭常备药需求，低价药专柜都可以满足。

2024年以来，舟山市零售药店已提供低价药720万盒，20元以下药品销售额同比提升7.5%，5元以下药品销售额同比提升5.76%。

建立采购机制

畅通进货渠道

重回市场的低价药，当初是怎么淡出的？

舟山市市场监管局药品监测评估与生产（流通）监督管理处工作人员徐健智表示，常用低价药利润空间有限，部分药店为追求效益，会选择减少或停止供应，或将其雪藏在不显眼处。一些生产企业，因成本等因素缩减或暂停生产，进一步导致了市场供应短缺。

2023年初，舟山市市场监管局、市卫生健康委、市医保局3部门联合发文，实施低价药专柜全市零售药店全覆盖，将全市定点和非定点零售药店均纳入低价药专柜推广范围，并进行联合管理。

一方面，舟山组织筛选出安全性高、效果好的医保目录内低价药品122种、医保目录外5元以下低价药品97种，并要求零售药店设置醒目的“5元以下低价药专柜”标识，在药品缺货时及时补货；另一方面，要求药店药师、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）等基层医疗机构的医生在开具药品时，优先向群众推荐价格低、药效好的药品。

链条畅通运转，采购机制是关键一环。

舟山市市场监管局在与全市零售药店负责人座谈时了解到，零售药店都有固定进货渠道，通常只能在对方提供的药品中选择，其中利润较少的低价药寥寥无几。舟山市市场监管局调动6家药品批发企业，建立低价药品采购机制，畅通低价药进货渠道。零售药店将低价药进货需求反馈给药品批发企业，由其向药厂订货，从而掌握主动权。

“低价药专柜满足了群众日常购药需求，也促进了医保资源的合理高效利用，提升了医保服务在零售药店的惠及面。”舟山市医保局医药价格和招标采购处处长梁伟说。

强化督查指导

质量不打折扣

在舟山百姓大药房定海人民路店，68岁的李大爷因为感冒，买了两板氨咖黄敏胶囊，“1.2元一板，很划算。”

在多家药店，前来购买低价药的顾客多为中老年人，他们对药品名称相对熟悉，无需太多销售引导，就能较快成单。

舟山多家药店人员表示，低价药专柜中的品种市场认可度高，低价药品可以帮药店吸引更多客流，间接带动大健康品类等更多产品的销售。

“价格便宜，习惯买些常用药备着。”李大爷说，“但是，低价药毕竟消失过一段时间，我们也会关注它回来后的质量。”

对于这种关切，舟山市市场监管局作出了回应：药品价格低，并不意味着质量打了折扣。部分药品属于国家集采品种，全国统一定价；部分经典老药，包装简单、成本较低，售价原本就低。

此外，为防止出现“低价不低”“低价无货”“低价质差”等情形，舟山市市场监管、卫生健康和医保部门还通过定期联合巡查和动态监测，加强对低价药供应、质量管理和医保结算的督查指导，并将低价药专柜工作纳入年度工作计划和零售药店信用等级评定年度考核。

舟山市市场监管局药品监测评估与生产（流通）监督管理处处长鲍艳说，舟山市低价药专柜已经全部实现药品遴选与采购、药品质量控制与监测的标准化，同时实现了专柜设置管理、人员培训等方面的规范化。“我们会进一步推动低价药专柜规范化、标准化建设，让低价药质量更有保障，让市民有更好的购药体验。”鲍艳表示。

《 人民日报 》（ 2025年03月25日 07 版）