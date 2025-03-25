为智慧医疗建好法治护栏（新视野）

近来，AI辅助诊断、脑机接口等智慧医疗方式日渐成熟，成为惠及人民健康的“神兵利器”，为健康中国提供了重要支撑。

2024年11月，上海东方医院发布了人工智能医学大模型“Med—Go”，应用于ICU监护。今年2月，深圳大学附属华南医院研发多参数版本DeepSeek—R1大模型，构建了覆盖“临床—科研—运营管理”的全场景智算中枢，实现了AI在临床辅助决策、慢性病管理、远程诊疗、智慧护理等领域应用的良好开局。目前，人们已经可以通过智能手环、血压计等设备采集心率、睡眠、血压等数据，上传至豆包、Deep—Seek等平台，获得辅助医疗诊断建议。慢性病患者亦可通过智慧医疗平台定期向医生反馈病情数据，医生根据数据调整治疗方案。

随着智慧医疗向纵深发展，风险也开始暴露。2024年2月，美国一家医疗保健软件公司发生大规模患者数据泄露事件，导致逾90万名患者的病历编号、健康状况、治疗处方等敏感信息泄露。这件事发出警示：只有构建系统完备的智慧医疗法治体系，才能为智慧医疗长久健康发展奠定法治根基，让智慧医疗发展成果更好惠及民生。

首先，健全智慧医疗规范体系。近年来，我国制定了大量智慧医疗方面的规范性文件，如2018年7月出台的《互联网诊疗管理办法（试行）》，2024年11月制定的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》等，为智慧医疗发展建立了基础法律框架。随着人工智能迅猛发展和智慧医疗应用场景的快速迭代更新，医疗数据共享、隐私保护、算法歧视等新问题亟待法律回应。患者个人信息泄露等问题的广泛出现，使智慧医疗发展蒙上了阴影。亟须加快重点领域、重点环节的立法，防范此类行为的发生，使医疗数据的权属明确、授权程序合规，追溯定责完备。此外，对于脑机接口等应用场景，也应当加快立法，在依法保障患者合法权利的前提下，推动智慧医疗科技创新。

其次，为智慧医疗提供高质量执法司法保障。智慧医疗迅猛发展的同时，欺诈骗保等犯罪出现了越发隐蔽化、专业化的趋势，一些不法分子利用网络系统漏洞实施骗保。一方面，必须建立适应智慧医疗发展的执法监管体系，依法打击危害智慧医疗健康发展的违法行为。我国部分区县已经建立了医保、公安、卫健等部门联合监管机制，查处欺诈骗保行为，相关违法分子被移送起诉。要从源头上强化执法监管能力，依托人工智能技术构建风险预警模型，自动识别诊疗行为中的法律风险，发现潜在违法线索。另一方面，智慧医疗实践中难免发生一些社会纠纷，这就要求建立更加公正高效的医疗纠纷解决机制。我国已经在北京、广州、杭州等地建立起了互联网法院，同时正在探索的在线调解、区块链司法存证等法律服务机制创新，为解决智慧医疗中的各类纠纷提供了良好方案。

第三，营造适应智慧医疗的法治化营商环境。智慧医疗不仅需要科技创新提供底层技术支撑，也需要产业推广才能步入亿万百姓家。法治是最好的营商环境，是推动智慧医疗产业推广的重要力量，要尽快建立适应智慧医疗产业发展的法治化营商环境。要确保市场主体平等参与智慧医疗产业竞争，更好发挥市场在智慧医疗资源配置中的作用。同时，加强智慧医疗科技创新的知识产权保护，激励智慧医疗科技突破。此外，还应增强智慧医疗技术开发者的数据安全意识和伦理责任意识，通过技术赋能将法治要求嵌入智慧医疗全流程。

智慧医疗作为人工智能的重要应用场景，蕴含了人工智能内在的风险，其发展方向还存在较大不确定性。法治具有稳定社会预期的功能，能够化解智慧医疗发展中的不确定性，减少人工智能在医疗健康领域应用中的负面影响。在人工智能加速突破的当今，应当加快健全智慧医疗发展的法治保障，为智慧医疗行稳致远奠定坚实制度基础。

（林群丰为河北省中国特色社会主义理论体系研究中心特邀研究员，朱丽娇为河北省社会科学院旅游研究中心助理研究员）