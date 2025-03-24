世界防治结核病日：儿童结核病症状不典型 一文了解防治重点

3月24日是世界防治结核病日。目前结核病是影响儿童健康的常见呼吸道传染病之一，因其症状常不典型且个体差异较大，容易与肺炎、百日咳等疾病混淆，导致误诊或者漏诊。儿童出现哪些症状要警惕肺结核？儿童结核病该如何防治？为此，人民网采访了河南省儿童医院感染性疾病科主任医师王芳。

王芳介绍，结核病是由结核分支杆菌感染引起的慢性传染病，结核菌可能侵入人体全身各种器官，以肺部结核感染最为常见，称为肺结核病。肺结核主要经呼吸道传播，排菌的肺结核患者在咳嗽、咳痰、打喷嚏、大声说话时，把带有结核菌的飞沫播散到空气中。周围的人群吸入带菌的飞沫，就有可能会被传染。

王芳表示，肺结核的主要表现为结核中毒症状（低热、盗汗、乏力、食欲减退、体重减轻等），或伴有呼吸道症状（咳嗽、咳痰持续2周以上，或伴有咯血、痰中带血等）。需要注意的是，儿童患肺结核的早期症状不明显，可表现为精神不振，脾气急躁或无故哭闹，也可有盗汗、脸部潮红、乏力、食欲减退。所以，儿童结核病早期通常不易被发现。

“由于儿童免疫力较低，容易发生严重肺结核、肺外结核病和血行散播性结核病，如不能及时诊断和治疗，可引起各系统严重并发症，危及患儿生命。”王芳强调，肺结核可防可治，一般情况下，儿童初治患者经过规范治疗，治愈率较高，且复发率低。

儿童结核病如何预防？王芳表示，新生儿接种卡介苗可预防儿童重症结核和结核性脑膜炎。家长要教育孩子保持良好的卫生习惯，保持规律生活、平衡心理、合理膳食、适度锻炼。此外，在生活中，家长应密切观察孩子和家庭成员是否有慢性咳嗽、咳痰、低热、盗汗、体重下降、食欲不振等症状，如果出现以上肺结核疑似症状，应及时就医检查。