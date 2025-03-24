市场监管总局发布婴幼儿配方乳粉两种致病菌防控指南

人民网北京3月24日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，近日，市场监管总局发布《婴幼儿配方乳粉生产企业蜡样芽胞杆菌风险防控指南》《婴幼儿配方乳粉生产企业克罗诺杆菌风险防控指南》（以下简称《指南》），推动婴幼儿配方乳粉生产企业落实食品安全主体责任，加强相关风险防控技术指导，提升企业食品安全风险管控能力。

蜡样芽胞杆菌是常见的食源性致病菌，部分菌株能产生肠毒素，耐热性强、不易杀灭，是婴儿配方乳粉风险防控的重要指标；克罗诺杆菌是一种食源性条件致病菌，对0—6月龄婴儿，特别是对早产儿、低出生体重儿或免疫受损的婴儿威胁很大，《食品安全国家标准 预包装食品中致病菌限量》（GB 29921—2021）规定0—6月龄婴儿配方食品中不得检出克罗诺杆菌。

《指南》应用危害分析与关键控制点（HACCP）原理，基于蜡样芽胞杆菌、克罗诺杆菌基本特性，结合婴幼儿配方乳粉生产干法工艺、湿法工艺流程的特点，对原料、人员、设备、环境等可能的风险输入途径，工艺环节、生产操作中可能造成污染的风险要素进行了系统梳理分析，在良好生产规范框架范围内提出了风险防控原则，提供了有针对性风险监控方案及风险防控措施，并就污染的调查、纠偏、清除等关键程序作出指引，供企业结合自身实际参考使用。

《指南》兼具专业性和实用性，为婴幼儿配方乳粉生产企业精准识别风险、有效防控风险提供了内部管理工具，帮助企业进一步完善食品安全风险管控机制，提升风险管控能力，推动婴幼儿配方乳粉产业高质量发展。

《指南》是市场监管总局针对特定风险要素发布的首批食品安全风险防控指南。