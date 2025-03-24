关于家里的饮用水安全，很多人都忽略了这几点

人民网北京3月24日电 （记者乔业琼）据中疾控微信公众号消息，在日常生活中，确保饮用水的安全和健康至关重要。为了达到这一目标，可以采取一些实用的小妙招来提升用水安全。

煮沸杀菌

自来水虽经水厂处理，但输水管网可能存在二次污染。例如输水管道（如灰铸铁管）长时间使用后可能会出现管道内部腐蚀和结垢，甚至出现裂缝、破损，细菌等微生物可通过裂缝侵入管道繁殖，形成二次污染。

科学实验表明，将水煮沸1-3分钟可有效杀灭 99.9%的大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌，同时能使水中余氯挥发。因此建议饮用开水。

水龙头维护管理

水龙头作为终端接触点，长期使用易产生水垢沉积。定期更换家中的水龙头，这有助于避免水管内部水垢的积累，还能有效避免水龙头内部细菌和微生物的滋生，从而保障我们的饮用水安全。

有条件可安装家用净水器

家用净水器通过多重过滤技术有效去除水中杂质、重金属等有害物质，提供安全直饮水。选购时建议优先选择通过权威认证的品牌，同时根据水质需求选择合适的过滤技术（如RO反渗透、超滤等）。

定期更换滤芯是维持净水效果的关键，建议根据水质情况和产品提示及时更换，确保过滤系统持续高效运行。