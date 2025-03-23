放大消费补贴多重效应

去年年底召开的中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为2025年重点任务之首。为稳定消费，促进经济高质量发展，去年以来，各地各部门出台了一系列消费补贴政策。2025年“两新”政策继续加力扩围，设备更新支持范围进一步扩展至电子信息、安全生产、设施农业等领域，消费品补贴的家电产品由8类扩大到12类，延伸至手机、平板电脑和智能手表三类数码产品。各项补贴政策正助力消费持续发挥经济增长主引擎的重要作用。要深刻认识消费补贴在当前背景下的重要意义，引导各地各部门和消费者用好政策，不断放大消费补贴的多重积极效应。

消费补贴能够稳定企业的生产运营，推动产业升级。“两新”政策一方面支持居民通过“换新”增加消费，同时起到稳定企业生产，带动企业投资扩产的作用。商务部数据显示，2024年，3600多万名消费者使用了补贴资金，购买8类家电产品超6000万台，带动销售额超2600亿元。另一方面支持企业通过更新增强产品迭代升级能力，更好满足消费需求。“两新”政策中高技术、高能效产品备受青睐，带动相关产业智能化、绿色化转型。2024年，在“两新”政策拉动下，家电一级能效产品销售额占比超90%，智能家居产品换新近1000万件，并带动企业设备工器具购置投资同比增长15.7%。落实好消费补贴政策，要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求，依靠市场提供多样化供给和服务，加大财税、金融、投资等政策的配套支持力度，形成更新换代规模效应。

消费补贴通过刺激消费需求，可以带动产业发展。国家统计局数据显示，2024年最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%，拉动国内生产总值增长2.2个百分点。在消费品以旧换新政策带动下，2024年四季度限额以上单位家用电器和音像器材类、家具类、汽车类、建筑及装潢材料类商品零售额合计拉动社会消费品零售总额增长约1个百分点。2024年，汽车以旧换新浪潮中，换购新能源汽车的比例超60%，超660万辆老旧汽车更新为新能源汽车或节能型汽车。落实消费补贴政策过程中，各地要坚持建立激励和约束相结合的长效机制，加快淘汰落后产品设备，提升安全可靠水平，促进产业高端化、智能化、绿色化发展。

消费补贴政策覆盖面广，落实过程中还要注重提升生产标准化水平。各地各部门应结合产业发展实际，以扩大消费为契机，加快制定修订节能、降碳、安全等领域标准，动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平，提升节能指标和市场准入门槛。完善碳标签等标准体系，充分发挥标准引领、绿色认证、高端认证等作用。（作者单位：四川大学经济学院）