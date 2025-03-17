春断食能实现速瘦？当心反弹

一个冬天蹲的“膘”要尽快在夏天之前解决掉！抱着这个信念，有些人相信可以通过“春断食”的减肥方法实现速战速决。然而，甩肉哪儿有这么简单。最新一期的“科学”流言榜揭晓，带你一起了解真相！

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言

骨质疏松者要少活动

真相 有人认为得了骨质疏松症就应该尽量少活动，特别是老年人，生怕活动多了容易骨折。其实不然，适当运动是“增肌强骨”的方法之一，有大量证据表明，运动对肌肉和骨骼的代谢具有促进作用。

骨质疏松是随着年龄增长，因多种代谢因素，如微量元素摄入减少等引发的增龄性疾病。很多骨松老人因过度担心摔倒，就选择不活动，并不可取。这里涉及“用进废退”的原理，人体的功能，无论是躯体功能还是认知功能，都是越用越灵活，若不活动，骨骼和肌肉就会悄然流失。可以把骨骼比作树干，肌肉比作支撑树干的土壤，减少运动，骨骼和肌肉都会流失，反而会增加跌倒风险。

因此，针对骨质疏松，除了药物补充，还需改善生活方式。大家都知道骨质疏松需要补充维生素D，而增加日照，让紫外线照射皮肤，能促进维生素D合成。若不活动，整天待在室内，就无法获得充足的维生素D。所以，因害怕骨折而减少活动，是因噎废食的做法。老年人应通过健康饮食与适量运动，促进肌肉增长，增强骨骼稳定性。

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开春饿几顿能“坐享其瘦”

真相 开春后，各种“速瘦指南”、刮油减脂“神器”又成了热议话题，“春断食”成为减肥热搜词。春断食主张在春季通过阶段性禁食或限制热量摄入，利用春季“新陈代谢旺盛”的特点，重启身体代谢系统，加速脂肪消耗。但靠“饿”减重，不仅会在停止断食后出现反弹，还会引起打嗝、反酸、烧心、腹胀、排便异常等胃肠功能紊乱症状，并对肾脏代谢造成负担。

此外，一些中成药或含有中药成分的减肥药，号称安全、见效快，受到追捧。这些药品大多数以祛湿利水效果的草药为主，比如山楂、茯苓、决明子、黄芪、薏米等，还有一些含有大黄等清热泻火的草药，而中医药的应用并非“千人一方”，用药不当不仅达不到预期的减肥效果，还会适得其反。

想要走捷径“坐享其瘦”不现实。饮食习惯保持稳定，人体机能才能保持稳定。比如，饮食方面要多吃新鲜蔬果，避免摄入高脂肪、高糖、高盐饮食；运动方面可每天进行30分钟以上跳绳、慢跑、游泳等有氧运动。

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戴眼镜会加深近视

真相 有些人担心一旦戴上眼镜就会加深近视，再也无法摘下来，因此即使看不清东西，也选择尽量不戴眼镜。然而，戴眼镜会加深近视的说法没有科学依据。

近视度数的加深与戴眼镜并没有直接的联系，而是与眼睛发育期间眼轴增长、不科学的用眼习惯，以及缺少足够的户外活动等有关。孩子近视后，若不及时佩戴眼镜，眼睛如同“雾里看花”，为了看清物体，睫状肌持续处于紧张状态，会导致眼轴不断增长，反而容易造成用眼疲劳、近视度数加深，甚至斜视、弱视等后果。

因此，孩子一旦确诊为真性近视，需及时在眼科医生的建议下，采取佩戴眼镜、科学用眼、增加户外运动锻炼等干预措施，延缓近视发展。

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发热后多捂汗好得快

真相 捂着厚被子或衣物“发发汗”，是不少人发热后的统一操作，认为这样可以帮助降温。殊不知，捂汗退热的方法并不应提倡。

发热实际上是人体的一种自卫机制。当细菌或病毒入侵人体时，我们的免疫系统就开始发挥作用了。人体为了帮助压制、消灭这些病毒，使体表温度升高，同时白细胞大军迅速集结，跟病毒、细菌展开战斗。如果通过捂汗来增加体温，可能使体温过高，进一步加剧身体的负担，甚至引发高热。

另外，当体温升高时，身体需要通过散热来恢复正常温度。捂汗可能会限制散热效果，反而阻碍身体自然调节体温的过程。

同时，出汗太多，还可能引发脱水。

因此，在发热时更建议保持适当的室温、穿着适当的衣物、多喝水，还可以用温水擦拭身体，帮助降低体温。如果发热持续或伴随其他严重症状，应该及时就医。

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吃鱼油能降血脂

真相 随着人们健康意识的增强，各种功能的保健品备受青睐。特别是鱼油类产品，被不少人奉为降血脂、清除血管垃圾、维护血管健康的天然营养品。

不过，吃鱼油能降血脂，这种说法不严谨。鱼油中对人体有用的主要成分是Omega-3脂肪酸，它是一种人体必需，但又不能自身合成的多不饱和脂肪酸，包括DHA（二十二碳六烯酸）和EPA（二十碳五烯酸）。而“血脂”不是单一指标，一般的血脂四项包含总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白和甘油三酯。Omega-3脂肪酸并不能降低胆固醇和低密度脂蛋白，只能“对付”甘油三酯。

轻度甘油三酯升高，通过控制饮食大多能恢复正常。如果饮食控制后指标还是高，可以服用贝特类药物，当然也可以配合鱼油使用。药物出现副作用，或在排除其他原因并接受他汀类药物和其他药物治疗后，甘油三酯≥5.6mmol/L（500mg/dL）甚至11.3mmol/L（1000mg/dL）的严重患者，应加用Omega-3脂肪酸以降低甘油三酯水平。

尽管一些研究表明，摄入DHA和EPA对心血管健康有益，但不同鱼油产品中的DHA和EPA含量差异较大。DHA和EPA均具有降低甘油三酯及富含甘油三酯的脂蛋白胆固醇作用，并呈剂量依赖性。也就是说，这两种成分的比例要高，鱼油才有治疗效果。一般来说纯度达到90%以上才能被称作处方鱼油。市面上的鱼油纯度从30%到97%不等，如果吃了一颗30%纯度的鱼油，还会吃进70%的其他油脂，所以吃不对可能让你的血脂“油上加油”。除了纯度，还要看配料表里“DHA+EPA”的含量，中国血脂管理指南中推荐的量为1至4克每天。

总的来说，对于健康人群而言，普通保健品鱼油因剂量不足，降脂效果有限。对于高血脂人群，高纯度鱼油可以作为辅助治疗的搭配，不过鱼油无法替代他汀类药物对胆固醇的管理，建议在血脂异常时先进行生活方式干预，若效果不足再考虑鱼油补充，但一定注意需在医生指导下使用。

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花粉过敏有症状再吃药

真相 一到春天就打喷嚏、流鼻涕、眼睛痒，甚至还会咳嗽、胸闷，这些症状大多数情况下可能是因为过敏引起的，尤其是花粉过敏。春季花粉过敏常发生于3月至4月，引起过敏的主要因素是树粉，来自杨柳科、松科、柏科等树种。

有明确的花粉过敏患者，一定要提前做好应对措施，在春季花粉季节之前2至4周就可以进行预防性用药，提前预防要比出现症状后再治疗更加有效。比如有过敏性鼻炎，可以提前用布地奈德、氟替卡松等鼻喷激素；若有过敏性结膜炎，可以点治疗过敏的滴眼液，例如依美斯汀滴眼液；若有过敏性哮喘，可以使用含有吸入式糖皮质激素的药物。

这些激素的剂量非常小，起效需要一定时间，等到出现了打喷嚏、流鼻涕后再使用，效果往往不够好，提前使用可以减少症状的发生，也可以降低症状的严重程度。一般使用到花粉季节过后，根据症状再考虑停用还是减量。