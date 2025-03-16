管住嘴、迈开腿、睡好觉！国家喊你减肥了→

随着生活节奏加快，加班、熬夜、饮食不规律成为部分人的生活常态，也导致了肥胖症的出现。今年，“体重管理年”行动持续推进。尤其是今年全国两会期间，“体重管理”还成为了备受关注的热词。

为啥国家都在喊你“管理体重”？目前，各地不少医院都开设了体重管理、多学科联合减重等门诊，它们是如何帮患者减重的？适合哪些人就诊？除了到医院就诊，“体重管理”还有哪些有效方式？

国家卫生健康委主任 雷海潮：去年我们联合民政部、教育部等15个部门，启动实施了体重管理年的行动，体重管理不是一年两年就能够马上见到成效的，而是需要持续推进。

有的宾馆和酒店已经在房间里标配了体重秤，为经常出差旅行的朋友们监测体重提供了动态的好条件。我呼吁有更多的宾馆酒店参与到这样的行动当中来，为体重管理、慢性病防控创造积极有利的条件。

引导医疗卫生机构设立体重门诊，来为受体重问题困扰的居民提供一个良好的专业咨询环境和平台。在自己的努力和专业机构人员的帮助下，能够更好地管好体重，健康生活。

为何国家都在喊你“管理体重”？

个人的体重，为什么是一件值得全社会重视的“大事”？

首都医科大学附属北京友谊医院减重与代谢外科主任 张鹏：肥胖已经成为我们国家卫生健康领域的一个严重问题。这儿有一份2020年发布的《中国居民营养与慢性病状况报告》，如果按照我们国家对肥胖症和超重的诊断标准，中国成年人超重率达到了34.3%，肥胖症的患病率达到了16.4%。也就是说我们国家超重和肥胖的人加到一起，这个数字已经超过了50%，这是一个相当令人吃惊的数字。

其次，我们再看青少年儿童，6到17岁的青少年儿童超重的人数达到了11.1%，肥胖症的患病率已经达到了7.9%。再小一点，六岁以下儿童的超重率是6.8%，肥胖症的患病率是3.6%。

尽管我们国家成年人的超重和肥胖的患病率比西方国家略低，但是我们国家的青少年儿童的肥胖和超重的患病率，已经逼近了西方国家的比例。所以可以预见，在未来的若干年，我们国家人群当中肥胖和超重的情况会愈演愈烈。

肥胖对人体会产生各种危害，它会引起我们身体的代谢紊乱、内分泌紊乱等。还会引起我们身体的这种压力性所导致的一些问题，比如骨关节病等。

其次，它也会引起我们一些精神心理方面的问题，比较多见的是双向情感障碍和抑郁症。肥胖的人和非肥胖的人比，心脑血管意外的发生率明显增高，另外肥胖也和一部分恶性肿瘤相关。

如果我们在短期内有效地减去5%到15%的体重，我们很多人的一些因肥胖而引起的疾病会得到逆转。所以国家喊出来要让全国人民重视体重的问题，对我们中国未来的慢病防控有非常重大的意义。

体重管理门诊是面向所有想减重的人群吗？

目前，各地不少医院都开设了体重管理门诊，或者减重多学科联合等门诊，帮助居民定制减肥计划。那么，这些门诊是面向所有想减重的人群吗？记者曾以普通市民的身份体验过几家三级综合医院的减重门诊，医生均告知，由于没有达到医学范畴的肥胖标准，无法以肥胖为病因开具处方，而减重门诊主要是为肥胖人群提供医学治疗。

根据医生介绍，BMI（身体质量指数）24—28是超重，28—32.5属于轻度肥胖症，32.5—37.5属于中度肥胖症，37.5—50之间就属于重度肥胖症，如果BMI超过50属于极重度肥胖症。肥胖属于疾病范畴，需要在正规医疗机构的减重门诊进行医学治疗。那么，这些门诊是如何帮人减重的？

浙江：社区医院开设减重门诊 就诊更便捷

在浙江杭州天水武林街道的社区卫生服务中心，就诊者正站在人体成分分析仪上，握住手柄进行身体测试。不到半分钟，医生便可开具一张带有身体质量指数、内脏脂肪等级等数据的分析报告，并以此为依据，为患者定制减肥方案。前来复诊的董卉说，经过诊疗，她已成功减重了30斤。

定制的减肥方案中，不仅有一日三餐的详细食谱建议，还有清晰的运动指南。医生还会联合营养科、中医科等多学科医护人员组建一对一的减重规划群，每日对患者的饮食、锻炼情况进行监督与指导。

广东广州：体重管理门诊分层治疗 全生命周期管理

同样，广东的不少医院也设立了专门的体重门诊。前段时间，秦女士来到暨南大学附属第一医院的体重管理门诊就诊，经过手术治疗和专业规范的体重管理，她成功地减轻了体重。

据了解，医院的体重门诊整合了减重代谢外科、内分泌科、营养科、中医科、儿科等多个科室。

上海：依据BMI指数等指标形成个性化诊疗方案

上海的复旦大学附属华山医院也联合了多学科专家，成立了医学体重管理中心，为患者制定个性化诊疗方案。例如针对BMI指数为24—28的超重人群，可通过定制膳食方案和运动康复指导进行干预。

复旦大学附属华山医院医学体重管理中心主任 姚琪远：BMI指数大于28到32.5，那么你要寻求医学的帮助了，我们要做筛查，是不是有伴有血糖的异常，血脂的异常以及尿酸的异常，针对一些病变来用药。

湖南：儿童减重门诊 科学指导“小胖墩”瘦身

儿童青少年中的超重肥胖者也适用于体重门诊。在湖南省儿童医院体重管理中心减重门诊，营养师正在对前来复诊的洋洋设定新一期的健康食谱。这份个性化定制的食谱每天有12种以上食物，一天4餐，每餐都精确到克，严格按照食谱执行一个月的家长，已经看到了孩子的变化。

洋洋妈妈 雷鸣：明显地看到他的肚子已经慢慢在小了，体重每天也会降一点，到今天应该是降了7斤至8斤左右，我觉得只要坚持下去应该就可以恢复到正常了。

“体重管理”还有哪些有效方式？

除了到医院就诊，在日常生活中，“体重管理”还有哪些有效方式？

首都医科大学附属北京友谊医院减重与代谢外科主任 张鹏：其实在我们行为方面，我们就是管住嘴、迈开腿，同时要睡好觉。

在管住嘴方面，吃饭的时候要坚持七分饱的程度。要小口细嚼慢咽，不要那么快地去吃饭。在食物的选择方面，要相对素一点，瘦一点，不要太多高糖、高盐、高油脂的食物。

其次就是迈开腿也很重要，让大家能够积极地多做一些户外运动。在我们日常的工作当中，不要老是坐着，坐一会儿以后，可以站起来动一动，一般情况下我们要求至少每天有30分钟的锻炼时间，每天应该有6到8小时的高质量睡眠。

对于现在这几年我们医学减重的手段越来越多，这几年国家药监局也批准了几类减重药物。甚至对一些中重度肥胖症，尤其是因为肥胖症已经导致疾病的人，也有一些减重手术可以做。但无论是药物还是手术，都有极其严格的适应证，医学治疗也有一定的禁忌证。在进行医学减重方式选择的时候，一定要在医生的指导下进行。建议大家不要滥用药物，能否用药物，要到专业的减重门诊做一个科学的评估。