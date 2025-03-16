“体重管理年”掀起全民减肥热潮 健康生活方式成主流

中新网银川3月15日电 随着2025年“体重管理年”的正式启动，中国各地掀起减肥热潮。政府、医疗机构、健身行业以及社会各界纷纷响应，倡导健康生活方式，推动全民体重管理意识的提升。

最近，宁夏银川市中医医院治未病中心的肥胖干预门诊患者络绎不绝，甚至出现“一号难求”。45岁的张君被肥胖困扰多年，今年年初，她下定决心改变身材。“我已在中医院的肥胖门诊连续就诊6次，通过扎针、拔罐，睡眠好了很多，体重刚刚开始下降，我也在逐渐调整饮食，希望这一年能收获全新的自己。”她说。

在银川市中医医院治未病中心副主任医师吴晓晶看来，通过中药口服和扎针、拔罐、埋线、耳穴、雷火灸等中医外治方法的综合治疗，可对肥胖进行干预。“减肥不能一蹴而就，还需改变生活习惯，养成健康作息。”她坦言。

今年年初，国家卫生健康委员会发布了《2025年全民健康体重管理行动计划》，明确提出将体重管理作为年度重点健康工作之一，通过政策引导、健康教育、社区支持等多方面措施，帮助民众实现科学减重，预防肥胖相关疾病。以宁夏为例，各地许多新建公共健身场所已投入使用，卫生部门还走进社区提供免费的健康体重管理咨询服务，许多学校、企事业单位也明确开展定期的健康体检和体重监测，并在食堂推出“减脂餐”和“轻食套餐”，确保全民健康数据的实时跟踪与管理。

随着减肥热潮的兴起，各地健身行业也迎来了新的发展机遇。

眼下正值春光明媚，线下健身房、瑜伽馆、游泳馆等场所也迎来顾客高峰，尤其是针对体重管理的专项课程，备受民众青睐。与此同时，线上健身平台也迅速崛起，许多网友通过直播课程、在线教练指导等方式在家中进行锻炼。

“今年，我们的减肥课程报名人数比去年同期增长了近三倍，尤其是针对上班族和学生的‘碎片化健身’课程非常受欢迎。”开在银川市兴庆区一写字楼内的健身工作室负责人王玮表示，每天的午休时段，都是上班族健身的黄金时间。

“我每天中午下班先锻炼半个小时再去吃饭，不仅可以通过健身让大脑放松，缓解工作中压力，健身后还可以控制饮食，吃得更健康。”在银川市一家企业上班的“90后”张燕飞告诉记者，上班族工作繁忙，长时间伏案办公，常出现亚健康问题，通过运动促进健康是很多人的选择，运动也成为全新交友平台。

张燕飞还表示，随着科技的进步，智能穿戴设备、健康管理APP以及AI技术也成为年轻人减肥热潮中的重要工具。“我和‘健身搭子’通过智能手环、体重秤等设备实时监测自己的体重、体脂率、运动量等数据，并结合AI算法制定个性化的饮食和运动计划。有了科技加持，减肥事半功倍。”她说。

与此同时，由体重管理而掀起的“饮食革命”，也让健康饮食理念深入人心。记者浏览网络购物平台发现，糙米饭、低脂麦片、杂粮包等“减肥食品”销量均呈上升趋势。一家专营减肥食品的网店客服告诉记者，店内低卡路里食品销量一月内增长了近一倍，消费者越来越注重食品的营养成分和健康价值。

在宁夏大学新闻与传播学院副教授李瑾看来，“体重管理年”不仅是一场减肥热潮，更是一次全民健康意识的觉醒。“尽管减肥热潮带来了积极的变化，但也应提醒大家，减肥应遵循科学方法，避免极端节食或过度运动。”她表示，体重管理是一个长期的过程，需要结合合理的饮食、适量的运动以及良好的生活习惯。“希望通过‘体重管理年’的推动，帮助更多人树立正确的健康观念，实现长期的体重管理目标。”她说。 (记者 李佩珊)