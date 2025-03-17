两个伤听力的小动作你每天都在做

生活中，两个习以为常的小动作，很有可能影响你的听力。3月3日是第二十六个全国爱耳日，今年的主题是“健康聆听，无碍沟通”。今天，医生就来给大家介绍一些保护听力的小妙招儿。

不要频繁挖耳朵

有可能影响听力的小动作之一就是挖耳朵。有些人认为经常清理耳道，可以让听力更清晰，其实不然，过度挖耳朵有可能损伤听力。

耵聍，也就是我们说的耳屎，是由外耳道内的皮脂腺分泌的，它的作用是阻挡外界灰尘及过多的声波传入外耳道，从而保护外耳道及鼓膜。过度挖耳会把我们这一自身保护屏障破坏，使过多的声波刺激鼓膜，久而久之鼓膜就会老化变硬，接收声音的能力随之下降。

此外，很多人每次洗澡及洗头后都有用棉签擦拭外耳道的习惯，作为专业医生，我们并不建议您这样操作，如果耳内进水，可以尝试进水侧耳朵朝下，单脚跳跃，或振动耳廓使外耳道内的液体流出。

噪音环境下少用耳机

可能有损听力的另一个习惯就是不正确佩戴耳机。在这个离不开手机的时代，各种视频、音频丰富，随时愉悦着我们的生活，很多人喜欢在公共场所使用耳机，以防打扰他人。但是长期佩戴耳机，会使声波直接刺激鼓膜，日久导致听力下降。

正确的方法是尽量避免长时间使用入耳式耳机，播放声音最好能控制在总音量的三分之一以下，在环境嘈杂的地方避免使用耳机，或选用降噪耳机，避免高音量声波长时间刺激鼓膜，破坏听力。

耳机要选择适合自己的大小，质地柔软的硅胶材质对外耳道更加友好。小朋友外耳道娇嫩，听力敏感，应当避免过多的噪音刺激，并尽量不使用耳机，以免损伤听力。

警惕听力的“隐形杀手”

在保护听力的同时，我们还应该注意一些隐形的损伤听力的情况，那就是“耳毒性药物”。耳毒性药物是指毒副作用主要损害第八对脑神经（位听神经），中毒症状为眩晕、平衡失调和耳鸣、耳聋等的一类药物。这些药物中最常见的就是氨基糖苷类抗生素，如链霉素、庆大霉素、妥布霉素、依替米星等。这些药物可以进入胎盘循环，引起胎儿先天性耳聋，所以孕妇禁用，另外老人及儿童代谢缓慢，也应该避免使用。

生活中，如果您的耳内有疼痛、瘙痒、流水等情况，或听力已经有所下降，建议您尽快到专业的耳鼻喉科进行检查，尽早明确听力下降的原因，并尽早治疗。

给耳朵安排个“大保健”

人体十二经络中的手足三阳经均有分支环绕于耳周或进入耳内，奇经八脉的阴跷脉、阳跷脉及阳维脉也与耳部相关。我们在平时的生活中可以做一些简单的耳部保健操，在茶余饭后看电视的同时保护听力。

搓耳根 用双手食指及中指夹住耳廓前后与头部连接处，快速上下搓动，刺激耳屏前及耳根处的穴位，以局部皮肤发热为度，避免过度用力损伤皮肤。

耳穴压丸 贴耳豆大家应该都听说过，这正是利用了耳廓上的耳穴来调理的。此外，我们平时可以自行揉搓按压耳廓，可以达到保护耳朵、增强听力的效果。

鸣天鼓 将双手按住耳廓，掌根朝前，指尖向后，双手的食指分别压在中指上并敲打中指，耳内可听到“咚咚”的鼓声，鸣天鼓可以改善耳鸣、耳内堵闷的情况，从而增强听力。

肾开窍于耳，手阳经均有分支关联于耳，平时的饮食中，我们可以适当食用一些可以滋补肝肾，或疏肝理气的食材，达到目达耳聪的效果。

耳朵喜欢的养生茶

下面给大家介绍两种简单的茶饮，应对不同情况出现的耳部不适。

菊花枸杞茶 取菊花3g，桑叶3g，薄荷3g，置于杯中，开水闷泡15分钟后代茶饮用。

菊花、桑叶、薄荷这三味草药均有清肝祛热的效果，适合工作压力大肝火上炎后出现的耳痛、轻微耳鸣等情况。

黄芪山药菖蒲茶 生黄芪6g，山药6g，石菖蒲6g，将草药至于杯中用沸水闷泡半小时或用养生壶焖煮，每日一剂。

生黄芪补气升阳，山药肺、脾、肾三脏同补，石菖蒲通九窍，聪耳目，三味药物共同焖煮适合于耳鸣或听力下降并伴有工作劳累、气短乏力等肾气不足症状的人士。

文/李成林 （北京市鼓楼中医医院）