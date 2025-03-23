银发经济开辟旅居新赛道

随着人们生活水平的提高，度假、康养需求迅速增长，加上交通、网络、医疗、保险等体系的完善，让旅居从概念导入期走向市场培育期，成为一种新型生活方式。逐渐规模化的旅居市场，需要更科学的规划、更有力的服务以及更多元的业态支撑。

进入3月，云南西双版纳的阳光越来越炙热，已经在此旅居3个多月的王美青准备回家，开着房车一路向北，到达家乡内蒙古需要耗时一个多月，到那时候北方也春回大地了。整个冬天在温暖中度过，让王美青感到舒适惬意，她说，从2019年开始的“候鸟”生活，明年还要继续。

眼下，像王美青一样的“候鸟”不在少数。冬日避寒、夏季避暑，以及度假、康养需求的增长，加上交通、网络、医疗、保险等体系的完善，让旅居从概念导入期走向了市场培育期。而逐渐规模化的市场，需要更科学的规划、更有力的服务以及更多元的业态支撑。

市场逐渐规模化

王美青从退休后开始旅居，“北方的冬天太冷，户外活动受限。西双版纳的冬天温暖湿润，适宜老年人调养身体，我们住上几个月，有空就到周边景区或地市转转，累了就休息”。小城市的生活成本不高，王美青的退休金足以负担。

旅居，一般指消费者个体出于旅游、度假、康养等目的，前往非惯常环境居留生活15天到1年的行为，避寒旅居和避暑旅居是我国居民旅居的最主要类型。中国旅游研究院战略研究所所长吴普表示：“旅居是旅游生活化和生活旅游化的统一体。从世界范围看，旅居的兴起与生产力的提高、休闲度假时间的增加有必然联系。”当人们的生活水平提高，在异地以购置房产、长期租赁住房或长住民宿、房车等形式旅居，既可以满足人们对日常生活质量的追求，也可以满足休闲、康养和旅游的需求，成为一种新型生活方式。

旅居对消费者的时间和收入有较高要求。综合这两个条件，60岁以上的退休老人成了旅居市场的绝对主力。“银发族”愿意花时间了解各地的文化历史和生活方式，与当地人交流，享受旅行和生活的乐趣。国家统计局数据显示，2024年我国60岁及以上人口首次突破3亿人，一个规模庞大且需求旺盛的消费群体正在加速崛起。银发群体的消费需求以前所未有的速度释放，逐渐成为推动经济增长的重要动力。

发展银发经济得到了政策层面的支持。2024年底召开的中央经济工作会议提出，积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。今年1月国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》中进一步明确，要发展银发经济，推广康养、慢游、家庭游、怀旧游、错峰游等旅游产品；鼓励有条件的地区开发利用气候资源，丰富避寒避暑旅居、冬日暖阳、滨海度假等特色产品。旅居成为银发经济的重要赛道。

提升本地消费

吴普表示，旅居和一般旅游消费行为相比，最大的不同在于“居”，一旦住下来，就产生了购房或租赁消费，以及在目的地的多种生活消费。

云南省文化和旅游厅副厅长刘丽娜说，他们经过调研发现，在传统观光旅游模式下，游客消费潜力没有得到充分释放且消费结构不优，尤其像云南这样的远程旅游市场，游客交通花费占比约40%、住宿花费约30%、餐饮花费约10%、景区花费约10%、其他花费约10%，占比最高的交通花费和部分住宿花费留在本地的并不多。

近年来，在市场需求驱动下，云南曲靖、玉溪、红河、保山、楚雄、普洱、西双版纳等气候条件好、生态环境优、民族风情浓郁、物产丰富且生活成本不高的宝藏小城和烟火乡村，吸引了很多省外游客扎堆，从旅游变旅居，从旅居变创业和生活。据初步统计，2024年云南外来旅居人数达380万，分析旅居客的消费结构，餐饮占比约40%、住宿约30%、交通仅占10%、其他消费约20%，留在本地的花费大大提升。

长时间、高频次、较高标准的生活消费，对目的地农副土特产品销售、就业和增收等可以产生拉动作用。在西双版纳曼春满村，玉井罕把自家住宅改建成了有6间客房的民宿。“每间客房的月租金2000多元，每年冬天民宿的生意都不错，最早的客人10月底就会入住，有的客人一住就是半年。”玉井罕说，租金成了家里重要的收入来源。

除了经济收入的增长，旅居者的到来还可能会带来“无形”的收益。吴普认为，旅居者通常来自发达地区或城市，有一定的收入和知识储备，随之而来的是信息以及“候鸟”人才和智力资源等，可以助力目的地社会发展。“当然，成效取决于目的地社会治理的开放程度和组织水平，以及旅居者融入当地社会的程度。”

促进产业健康发展

旅居为企业提供了新赛道、为增收提供了新途径，盘活了闲置房屋、创造了新消费场景，一些具有资源优势的地方已将旅居作为旅游业高质量发展的重要方向。2024年初，云南省委、省政府提出“旅居云南”建设构想，并多次作出专门工作安排。四川省印发《四川省文化和旅游产业链专项工作方案》，将健康旅游、休闲度假旅游等作为重大细分发展领域，目前正在制定三年行动计划，加快推动旅居休闲产业建圈强链。

“旅居是一种新的旅游和生活方式，是现代旅游产业的重要内容。”吴普表示，要将旅居作为新需求进行跟踪研究，作为新业态进行培育，作为新市场进行规划，充分发挥旅居对经济社会和文化方面的积极影响，同时也要注意旅居市场发展过程中存在的问题并加以解决，促进旅居目的地持续健康高质量发展。

西双版纳傣族自治州文化和旅游局局长李强介绍，现在西双版纳的旅居人口大约68万，绝大部分集中在景洪市，景洪市常住人口大约66万人，旅居人口与常住人口基本持平，目前基于常住人口基数规划建设的公共设施和公共服务体系，很难满足快速增长的新老市民的服务需求。此外，在旅居人口快速增长的背景下，如何促进新老市民不同风俗习惯和生活方式的融合，日益成为不可回避的新课题。

这也是很多旅居目的地面临的共同问题。吴普表示，旅居是短期异地生活，涉及目的地的方方面面，因此要加强顶层设计，规划先行，将旅居人口内化到目的地发展政策和行动逻辑中，完善基础设施和公共服务，强化社会综合治理，系统建设旅居目的地。

四川省文化和旅游厅总规划师肖婷表示，现在大部分避寒旅居产品仅停留在基础的气候避寒层面，在文化内涵上挖掘不够，一些康养旅居产品仅提供简单的休闲设施，缺乏对养身养心产品的深度设计。吴普认为，旅居不同于旅游，有其自身特点，要加强调查研究，精准把握旅居需求和消费特点，聚焦旅居者核心诉求，切实把旅居新业态培育起来。