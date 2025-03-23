文旅消费，如何“出圈”又“出彩”

嘉 宾：

戴 斌 中国旅游研究院院长

梅 亦 江西省文化和旅游厅党组书记、厅长

金 准 中国社科院财经战略研究院副研究员、中国社科院旅游研究中心秘书长

主持人：本报记者 鲁元珍

今年的《政府工作报告》提出，“落实和优化休假制度，释放文化、旅游、体育等消费潜力”“健全文化产业体系和市场体系，加快发展新型文化业态，大力发展旅游业”。近年来，游客出游需求升级，如何进一步丰富文旅优质供给？如何培育文旅消费新增长点？对此，记者邀请专家学者和文旅工作者展开深入探讨。

因地制宜，展现文旅这边独好的魅力

记者：近年来，游客旅游方式日益多元化，各地应如何结合自身资源禀赋，推动文旅与体育、康养、非遗、研学等业态融合发展，从而培育新增长点、进一步释放文旅消费潜力？

戴斌：旅游已经成为人民群众美好生活的重要组成部分，旅游目的地的选择已经从早期的山水观光向体验历史人文、感受品质生活转变。无论是优秀传统文化，还是影视等现代文化，无论是传统的艺术院团表演，还是科技支撑的新艺术表现形式，都深受广大游客喜爱。颐养身心、增长见识、拓宽视野成为游客的重要需求。因此，旅居、康养、研学旅游等会成为新增长点。各地既要加强对旅游资源的普查，也要深入研究旅游的需求和消费特征，才能向游客提供他们愿意来体验的空间场景。

金准：各地要立足当前文旅消费特点，因地制宜培育新消费增长点。其一，要认识到当前文旅消费扩面和升级并存的特点，大力推动具有新形式、新场景、新模式的文旅产业内容，以升级促消费；其二，各地要立足当前文旅热点百花齐放的特点，因地制宜、量体裁衣、精准定位，例如，有丰富的山地、湖泊资源的地区，可以发展户外运动和康养旅游，结合温泉、健疗等元素打造“健康旅游”产品，文化底蕴深厚的地方可以注重对文化元素的挖掘与推广，结合非遗体验与研学旅游，推出融合学习和娱乐的旅游项目，要充分发挥优势，有中生好，好中生特，推动消费扩容；其三，要推动旅游跨界融合，提升附加值，把体育、康养、研学等多个领域与文旅产业融合起来，以融合引领创新。

梅亦：今年年初，国务院办公厅印发的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》提到深化“文旅+百业”“百业+文旅”，提出打造新型消费场景、发展夜间文旅经济等措施。面对消费结构不断变化、客群需求多元化的趋势，要想培育新增长点，就要立足当地文化底蕴的发掘和旅游业态的创新，才能吸引游客、留住游客。同时，针对不同客户群体，要量身打造适合的产品。

对此，江西省出台《关于提振江西文化和旅游消费的实施方案》，聚焦“惠民政策精准化、产品供给优质化、客群服务精细化、场景培育多元化、市场开拓全球化”等五个维度，提振江西文旅消费市场，充分释放消费潜力，让游客在“烟火里的江西”享受风景这边独好的魅力。

丰富供给，避免千篇一律的审美疲劳

记者：智慧旅游为传统旅游业赋能，国潮元素、文化IP让旅游火起来。应如何创新发展新型业态，打造更丰富的新场景新模式，从而增强游客体验感、推动文旅产业提质升级？

金准：要把科技要素、文化要素熔于一炉，创新业态和场景，推动文旅产业升级。一要发展智慧旅游，通过大数据、人工智能等技术分析游客服务的供给缺口，弥合游客消费的供给需求差，提供个性化的旅游服务；二要发挥科技的牵引作用，依托科技打破文旅消费场景边界，推动文旅新体验的形成；三要聚焦消费新场景的开发，充分规划游客消费的时间要素和空间要素，充分发掘旅游消费新场景的潜能，塑造场景中的代表性IP、故事，形成可以充分激发游客兴趣的旅游新场景集聚区。

梅亦：文旅产业高质量发展离不开新质生产力的引领。当前火热的虚拟现实、数字技术等科技成果赋能文旅产业，让旅游业态更加多样化，智能化，让很多旅游景区借助智慧的翅膀，成为热门打卡景点，成为旅游高质量发展的新引擎。在数据要素的驱动下，江西正在大力培育文旅消费十大新场景、新业态，推动乡村旅游、康养旅游、体育旅游、工业旅游、低空旅游等提质升级。要注重创新思维的运用，切实打造出具有本地特色的文旅产品，避免千篇一律的审美疲劳。

戴斌：智慧旅游为游客的消费、支付、分享提供了更多便利。大数据、人工智能等现代科技和数字化的发展，让广大游客在获得目的地资讯方面更加自由、开放和平等。同时，这些现代科技为旅游目的地提供了更多体验场景和消费空间。我们看到，无论是裸眼3D技术，还是像“消失的法老”“南极迷航”“星际迷航”等体验项目，都为旅游目的地带来全新的可能。科技和优秀传统文化、当代文化融合，给游客带来更加新奇的体验，让传统的旅游目的地焕发生机。旅游和文化、艺术、教育、科技融合，舞台艺术、电影节、音乐会等形式吸引更多游客奔赴目的地，赋能人们的美好生活。

加强监管，提升“流量”更要关注“留量”

记者：面对文旅市场出现的监管不足、服务品质不佳等问题，应如何进一步优化文旅消费环境、提升游客的消费意愿和信心？

梅亦：刚刚发布的《提振消费专项行动方案》中再度提到“消费品质提升行动”。针对文旅服务领域，要强化消费品牌的引领。提升文旅产业的服务品质，让游客放心、舒心，将是塑造文旅品牌不可缺少的因素。在愈发注重旅游体验的今天，游客的满意度直接关乎文旅工作的效果。丰富优质旅游供给,释放旅游消费潜力,推动智慧旅游加快发展，最终还是要围绕游客做文章。再美的风景如果没有人欣赏就会失去意义，因此，作为文旅工作者，不仅仅要关注流量，更要聚焦游客的“留量”。

戴斌：要加强依法治理，尽快完善旅游法、旅行社管理条例等法律法规，加强城市管理综合执法，各部门之间形成合力，针对市场乱象开展专项整治行动，保护消费者合法权益。要不断改善服务品质，规范旅游市场秩序。还要注重提升交通、住宿、餐饮、购物等诸多环节的便捷性与舒适度，如进一步优化交通网络、提升住宿品质、丰富餐饮选择等，提升游客体验。

金准：要统筹好政府与市场、供给与需求、保护与开发、国内与国际、发展与安全的关系。形成治理完善、市场融合、信息共享的发展格局；通过市场治理激发创新，推动开放合作，促进市场活力；要保障市场安全，确保更稳健的内容监管、更完善的法律保障、更有效的旅游供给；要通过市场治理，提升文化和旅游产品、服务的品质，推动文化和旅游高质量发展；建设智能大市场，依托人工智能等新的科技手段，推动文旅市场治理智慧化。