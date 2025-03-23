广西南宁：家校携手护成长

春季学期开学不久，广西南宁市中小学“万名教师访万家”家访活动如约开启。南宁市中小学的老师们深入走访每一名学生的家庭，与家长叙谈学生成长困惑，共话家校携手育人经验。

“家庭承载着孩子成长的最初记忆与价值观塑造的重任。而家访这一传统而富有温度的教育方式，是心与心的触碰，爱与希望的传递。”南宁市教育局基教科负责人介绍，南宁市持续20年开展“万名教师访万家”“中小学家庭教育指导”等家校双向互动活动，近日《“万名教师访万家”筑牢家校社育人阵地》入选全国100个基础教育创新案例。

“家访不仅是一项工作，还能让教师深度参与学生的成长旅程，丰富教师的教育体验，促进教师的专业成长。”伶俐中学校长彭群岭表示，老师们深入学生家庭，根据学生在校的思想动态、行为习惯等情况，有针对性地与家长交流反馈，同时也详细了解学生的家庭情况、在家表现、学习生活习惯和成长环境等，与家长共同探讨促进学生健康成长的有效途径。

将常态化家访融入学校教育体系，已成为南宁市教育工作的优良传统。“日常教学中，老师们综合运用上门走访等多样化方式，确保全市各类学校学生家访全覆盖。”南宁市教育局主要负责人告诉记者，南宁市聚焦阵地建设，发挥学校协同育人主导作用，除开展“万名教师访万家”活动外，各类学校每学期至少组织两次家庭教育指导活动，充分利用学校家长会、学校开放日等举办家庭教育专题讲座，切实筑牢家校社共育阵地。

（本报记者 周仕兴 王瑾雯）