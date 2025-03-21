直播预告：风湿患者结核病怎么治？新版指南来了

结核病作为我国重大公共卫生问题，与风湿免疫病的免疫抑制状态形成双重威胁。中国风湿免疫病人群结核病防控协作组联合多学会发布的《风湿免疫病患者结核病诊治及预防临床实践指南（2025版）》，基于循证医学证据与临床需求，系统回答风湿免疫病患者结核病诊疗的问题。

3月24日10:30，本次指南总牵头人、北京协和医院感染内科主任医师刘晓清将做客人民好医生客户端直播间，与大家一起聚焦指南亮点，解析筛查策略、诊断难点、药物相互作用及预防管理等关键环节，助力提升多学科协作水平，优化患者预后，敬请关注。

专家简介：

刘晓清，北京协和医院感染内科主任医师、北京协和医院内科学系常务副主任。北京协和医学院临床医学教授，博士生/博士后导师。北京市临床研究质促中心（协和医院）负责人。中华医学会临床流行病学和循证医学分会第八届主任委员，健康决策学组（筹）组长，中华医学会肝病学分会委员。

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