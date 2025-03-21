清朗浦江：保险“沪”航 擘画网络治理新生态

3月21日，由上海银行业保险业纠纷调解中心主办，上海市保险同业公会协办，中国太保产险上海分公司作为保险业牵头机构，联合中国人寿上海市分公司、平安人寿上海分公司、中国太保寿险上海分公司、平安产险上海分公司、人保财险上海分公司、泰康人寿上海分公司（以下简称“7家保险机构”）共同承办，在上海世博源开展“清朗浦江·2025”保险“沪”航网络生态治理活动。现场汇聚了上海市公安局网安总队、上海市公安局黄浦分局网安支队、上海市静安区人民检察院、哔哩哔哩、在沪主流媒体以及消费者代表等多方力量，旨在建立起政、企、媒、民多元协同的交流机制，开启上海保险“沪”航网络生态治理的崭新篇章。

双轨并行 推动权益保护与网络治理同频共振

活动紧紧围绕“维护权益”核心，全方位呈现保险机构在守护消费者合法权益、打击非法金融中介活动中的突出成效与创新实践，从典型案例剖析，到创新模式展示，让社会公众真切认识到金融风险，切实提升风险防范意识与自我保护能力。同时，活动落实“清朗浦江·2025”网络生态治理专项活动要求，充分整合保险行业资源，借助政企协同、科技赋能、全民参与的创新模式，推进网络生态专项行动纵深发展，全力构建安全、透明、健康的金融网络生态，为上海网络生态治理提供“保险经验”，彰显了保险行业在网络生态建设中的作用。

政企联动 筑牢消保网络安全坚固防线

在政府部门、行业、自媒体平台、保险机构的共同参与下，“清朗浦江·2025”保险业共筑网络新生态活动正式启动，此举将成为上海保险业网络生态治理的重要里程碑，以此为新起点，上海保险业全面发力，建立常态化联合宣教工作机制，将金融普及与风险预警融入日常，不断优化金融网络生态环境，提升金融服务质效。

创新机制 构建协同治理新模式

活动现场的一大亮点是成立“上海保险业网络生态治理联盟”。在行业的见证下，7家保险机构共同发出“清朗浦江，保险护航，共筑网络安全屏障。”的倡议。联盟秉承“数据共享、风险共防、宣教共推”的核心理念，搭建起跨部门、跨平台、跨行业的常态化协同治理架构。通过建立“消保+合规+品牌”的监测处置机制，加强围绕扰乱市场秩序、侵害金融消费者权益的非法中介活动风险提示，实现对网络金融风险的闭环管理，有效凝聚起上海保险业协同治理的强大合力。

跨界融合 开拓自媒体联动创新路径

活动邀请哔哩哔哩相关人员分享广告实践经验，深入探讨保险行业与年轻化内容生态的跨界合作机遇。同时在数字化浪潮下，网络生态治理需全民参与，并邀请上海市公安局黄浦分局网安专家现场交流网络环境治理经验，推动“网络安全人人有责”理念深入人心，让网民成为清朗生态的参与者、监督者与受益者。

知识赋能 全面提升公众金融素养

活动现场策划了一系列丰富多彩的金融知识普及与消保宣传活动。通过播放中国太保产险上海分公司原创微电影《底色》，回顾保险行业发展历程，弘扬诚信为本的行业精神，展现金融服务的责任与担当；以改编歌曲《理性维权是王道》为载体，倡导消费者在面对权益受损时保持理性，依法依规维护自身合法权益。同时各机构深度挖掘具有代表性的典型案例，以通俗易懂、消费者易于接受的方式呈现，创作以“人伤代理黄牛、代理退保、大学生网络直播被骗”为主题的原创视频合辑，在活动现场进行展演，同时通过“自媒体+行业+自有平台”相融合模式，进行多渠道、多维度线上宣传，提升视频宣传的影响力。

服务为民 文化融合增添治理新内涵

活动现场之外，“金融消保网络生态集市”成为人气焦点。检察院、调解机构、保险机构等在集市中设立“法律咨询台”“调解咨询台”“金融知识互动专区”，现场为群众提供各类维权咨询服务，及时解答消费者关注的各类问题，形成金融知识普及与风险教育的良性互动。

值得关注的是，为践行“为民办实事”理念，活动现场特别设置“为民办实事实践案例”展示区，充分展示保险机构的创新举措与实践经验，进一步推动为民办实事落地生效。此外，活动将知识普及巧妙融入“传统文化”元素，现场制作打击非法金融活动主题的“漆扇”手工作品，以文化的感染力和凝聚力提升公众对金融消保的认同感和参与度，为金融网络生态治理增添深厚的文化底蕴与人文关怀。