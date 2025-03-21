工银理财寻觅美好主题理财投教空间启用

近期，工银理财联合工商银行深圳市分行、上海市分行打造的“‘理清楚 财明白’——美好生活馆”寻觅美好主题理财投教空间分别在深圳和上海启用。此举是工银理财“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动的重要措施，旨在提升消费者金融素养，助力人民美好生活。未来，美好生活馆将作为理财主题的“工行驿站”，成为工银理财投资者陪伴和金融消费者权益保护的主阵地。

据悉，“美好生活馆”主要针对老年群体、新就业形态劳动者等群体的金融需求，依托工商银行特色敬老网点、热门商圈附近网点建设而成。在设计思路上，重点打造了四大主题区域：幸福咖啡馆、彩虹小卖部、时光公园和财富健康站，每个区域都设计了贴近生活的场景和沉浸式趣味互动游戏，并设置了知识加油站、理财问答角、美好故事廊等打卡点，消费者可以在轻松愉悦的氛围中学习金融知识，提升理财能力。

与此同时，“3·15”活动期间，工银理财聚焦“保障金融权益 助力美好生活”，结合“维权”话题和银行理财业务实际，因地制宜开展金融消保知识线上宣教。“巧避财富陷阱”“反洗钱以案说法”“揭秘投资骗术”，在工银理财官微上，一期期消保知识制作精良，配上简单明白的讲解，一杯茶的时间即让消费者看得明白、记得清楚、用得实在。此外，工银理财还注重将金融消费者权益保护宣传做在平时，通过官微、官方视频号、小红书、抖音等渠道，创建了“财明白”“诸子曰”“绘客厅”“财富日历”等常态化宣教栏目，持续宣导金融政策、普及金融知识，帮助投资者正确认识各类市场现象的背后原因，引导投资者坚定理性投资、长期投资的信心。