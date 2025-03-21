直播预告：智慧医院建设的关键路径与实践探索

公立医院是我国医疗卫生服务的主体，是全面推进健康中国建设的重要力量。提高卫生健康供给质量和服务水平，必须把公立医院高质量发展放在更加突出的位置。《对话领航者——“公立医院高质量发展”主题系列访谈》，将邀请三甲公立医院管理者做客直播间，共同探索公立医院高质量发展路径。

3月24日10:00至11:00，南昌大学第一附属医院党委书记廖岚将做客直播间，与大家分享《智慧医院建设的关键路径与实践探索》，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

廖岚，南昌大学第一附属医院党委书记，主任医师，国际牙医师学院（ICD）中国区院士，中华口腔医学会第五届口腔医学教育专业委员会常务委员，中华口腔医学会口腔修复专业委员会常委，《口腔疾病防治》编委。

如何收看：

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