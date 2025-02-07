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“60秒话健康”：节后如何调理肠胃？

2025年02月07日13:04 来源：人民网
       春节期间走亲访友，容易过多摄入高脂肪、高热量的食物，给肠胃带来负担。那么，节后该如何给肠胃“减负”呢？北京大学人民医院消化科主任陈宁告诉大家，首先，清淡饮食，让胃肠道在一定程度上得到休息，不要吃得过饱，或者过度饥饿，要保持三餐饮食的规律性。此外，要尽快恢复正常工作生活的节奏，适当运动，避免饮酒，避免高盐高糖的食物，逐步过渡到正常的生活。 
(责编：曹淼、李源)




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