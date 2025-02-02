营养保健品成节日礼赠“顶流”，体检套餐成银发族热门礼物……随着人们健康意识持续提升，今年春节期间，消费者购买健康类产品的热度上涨，购买方式也呈现多元化特征，健康消费市场扩容提质。

“近年来，‘好吃、好看、健康’已成为年轻人的主流消费理念，消费者越来越注重了解食品配料表，开发健康烘焙食品成为技术关键点。”苏州稻香村品牌部经理张静介绍，他们与中华老字号企业联合研发“药食同源”的养生糕点礼盒，提升“国潮+健康”产品数量，糕点产品整体销量比去年明显增长。

低脂、低糖、低钠、高蛋白的健康食品成为消费者年货新选择。北京消费者黄琳在采购年货食品时特别注意食品成分表和营养标签。“含有大量添加剂和高脂、高糖、高盐的食品会带来慢性病隐患，我在购买年货时会注意避免这些食品”。

各类养生保健年礼也成为馈赠亲友的热门之选。今年春节前夕，“送健康”“囤健康”已成为老中青三代的共同选择，其中30岁至35岁用户为消费主力，占比近30%。阿胶类产品依然是春节礼赠“顶流”，相关订单量较去年同期增长超3倍。用户选购春节健康礼时，还倾向于大品牌或老字号品牌。春节前夕，北京同仁堂川贝母订单量同比增长超4倍。

老年人的身体健康是家人关注的重点。电商平台的统计数据显示，银发族是新年“收礼大户”。“新年我给爸妈购买了高端体检套餐。”今年40岁的柳芳告诉记者，“做子女的最想看到的莫过于父母身体健康。他们年纪大了，一定要重视健康管理。”智能可穿戴设备也是青年人送长辈的热门产品。美团数据显示，2024年12月15日至2025年1月15日，该平台上带有健康监测功能的智能手环销量同比增长235%。

随着互联网的蓬勃发展，健康类年货消费也逐渐从线下转到线上，购买方式呈现多元化特征。其中，异地为家乡亲友下单送健康礼的“礼比人先到”模式成为年轻人首选。近年来，医药新零售平台叮当快药春节期间滋补保健类零售订单显著增长。

“‘过年送健康’成为一种新的时尚和潮流，传递了健康至上的生活理念。”中国营养保健食品协会秘书长张中朋表示，随着消费者健康消费意愿进一步释放，我国消费结构还会持续优化升级，健康消费也会相应提速，必将推动健康产业发展驶入快车道。(记者 吴佳佳)