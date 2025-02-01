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春节期间要养肝，守护健康过好年！

2025年02月01日09:55 来源：中国新闻网

春节期间，欢聚一堂，美酒虽醇，切记适量以养肝。要注意以下四点：避免空腹饮酒，让身体有所准备；细品慢酌，不急于一时；务必自我约束，控制饮酒量；酒后多饮清水，加速代谢。愿大家春节快乐，健康常伴！

(责编：郭思邈、杨迪)




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