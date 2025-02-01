6个看似节省的好习惯，可能是致癌的“元凶”！

很多癌症不是短时间内发生的，而是与日常的生活习惯息息相关。特别是一些本不该节省的“节省”，看似好习惯却可能是导致癌症的“元凶”。

习惯一：食物坏一点继续吃

水果烂了一小块，面包长了一点霉菌，甘蔗一小段变质了……有的人认为只要把坏掉的部分切除干净，好的地方还可以吃。

复旦大学附属中山医院医师表示，食物发霉是由霉菌生长繁殖引起的。霉变水果的可见霉斑只是“冰山一角”，霉菌和毒素早已扩散至内部。因此，即使切除霉变部分，剩余部分也不宜食用。

食用发霉食物可能导致肠道不适、过敏反应和呼吸系统疾病等健康问题。而霉菌生长过程中产生的有毒代谢产物——真菌毒素，可引起中毒、免疫缺陷、致癌、致畸等健康危害。

健康建议：

尽量购买新鲜的食物，每次少买一点，吃完再买。

碰撞损伤一点的水果可以吃，但是已经霉变的水果扔掉更保险。

尽量少买已经切好、搭配好的半成品蔬菜和水果。

习惯二：怕浪费常吃剩饭剩菜

很多人非常节约粮食，吃不了的饭菜，经常就放在冰箱里面，第二天、第三天还在继续吃。偶尔吃一顿没关系，但如果长期吃剩饭剩菜，就可能带来危害。

中山大学肿瘤防治中心胃外科主任周志伟表示，不健康的饮食习惯包括经常吃高盐、腌制食品，剩饭菜；剩饭菜等是胃癌的“推手”。

健康建议：

与其面对剩饭剩菜时心疼，不如提醒自己和家人做适量的饭菜，别剩下。

挑选新鲜和有益健康的食物。

世界卫生组织建议，熟食在室温下不得存放两小时以上，不要在冰箱里放超过三天，剩饭菜加热次数不应超过一次。

习惯三：木筷子长期不更换

一双筷子使用几年是不少家庭常有的事，很多人认为，筷子没坏就没有必要换。

国家食品安全风险评估中心风险交流部研究员韩宏伟表示，很多家庭使用的是竹筷或木筷，竹制品与木制品两种产品是霉斑最喜欢的生存环境，且只要环境不干燥、物质本身湿度含量达到一定程度，仅需一天时间即可生成。

发霉的筷子上可能有黄曲霉毒素，这是一种致癌物，容易诱发肝癌。

健康建议：

经常用的竹筷子、木筷子每半年更换一次。

洗完的筷子小头朝上大头朝下，让它晾干，避免发霉。筷子横着放，不利于排水，更容易发霉。

筷子最好专人专用，以免细菌在家人之间传播。

如何选购合适的筷子？

超市货柜上的筷子五花八门，我们要怎么挑选才能找到合适的筷子呢？

首先，涂彩漆的筷子不要购买，因为涂料中的重金属铅以及有机溶剂苯等物质具有致癌性，而且，随着使用中的磨损，筷子上的涂料一旦脱落，随食物进入人体，会严重危害人的健康。尤其是有些家庭喜欢给孩子使用颜色亮丽的彩漆筷子，孩子对铅、苯等的承受力很低，一定要避免使用。

其次，不建议购买一次性筷子，一次性筷子大多用硫黄漂白，经常使用会影响人体健康，且不符合环保要求。

最后，建议购买木制筷子、不锈钢筷子和陶瓷筷子，在购买木制筷子时，建议购买原木、本色的筷子。不锈钢筷子要选择食品级材质的不锈钢筷子，如304不锈钢。陶瓷筷子最好选纯白色、无图案。

习惯四：食用油放太久继续吃

不少人认为，食用油只要在保质期内都可以食用，其实不然。有测试显示，食用油一旦开封，3个月是安全用油的临界点。

油脂氧化和酸败后，常含有黄曲霉毒素污染，会产生一股“哈喇味”，加热时烟大、呛人，这些因素有可能诱发肝癌。

健康建议：

如果家中人口少，最好买小桶装的油。

大桶油一定要用油壶分装，油壶则选择磨砂工艺或不透明的更安全一些。

最好不要把油瓶摆在窗台等阳光能直射的地方，这样更容易氧化。

习惯五：反复使用回锅油

油炸食物会用很多油，为了不浪费，有的家庭会使用剩下的油，继续炒菜用。

四川省成都市第三人民医院营养科余婉婷表示，炸过食物的油看着没有什么异样，殊不知，油经过高温加热，会产生反式脂肪酸和有毒的油脂氧化产物，当继续使用这种油高温烹调时，致癌物会急剧增加。

健康建议：

剩油避免反复高温烹调，建议低温烹饪使用。有公共营养师表示，可用剩油来做面食，例如葱油饼、花卷、点心等，如果油中有固体杂质，先过滤一下。

剩油还可以做汤，尤其是蔬菜汤，可以在汤里放一点。

水焯蔬菜的时候，可以加几滴剩油，使蔬菜色泽鲜亮，增加蔬菜口感。

习惯六：不舍得开抽油烟机

有些人做菜习惯用大火爆炒，为了省电，又舍不得用抽油烟机，这时就会吸入大量油烟。

中日友好医院呼吸与危重症医学科主治医师陶新曹表示，厨房油烟对人的影响，从小了说对鼻、眼、咽喉黏膜有较强的刺激，可引起鼻炎、咽喉炎、气管炎等呼吸道疾病，长期油烟的吸入能导致慢阻肺。

此外，厨房油烟也是引发肺癌的危险因素之一。

健康建议：

开火前先打开抽油烟机，每次煤气炉点火、熄火时可能会泄漏一点燃气，同时燃气燃烧时也会产生废气，有害健康。

炒完菜，抽油烟机再开几分钟，让油烟完全排干净。

做饭时不能只开抽油烟机，最好同时打开厨房的窗户，一来可以协助油烟排出，二来新鲜空气有助于燃气充分燃烧。