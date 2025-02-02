春节心血管疾病易高发 专家建议这样安“心”过年

新华社太原2月1日电（记者马晓媛）春节假期往往是心血管疾病高发期。专家提醒，老年人、有心血管疾病家族史的人群、慢性病患者等都应当关注心血管疾病风险，要注重饮食健康和作息规律，保持情绪稳定，避免过度饮酒和过度劳累。

山西省心血管病医院主任医师张丽晖表示，春节期间人们很容易摄入过多高脂、高盐、高糖的食物，导致血脂、血压升高，增加心脏和血管的负担。同时，过节往往伴随生活习惯的改变，容易影响心脏的正常节律；家人团聚、走亲访友等易让人情绪波动，使血压上升、心率加快；加之冬季本身气温较低，室内外温差较大，也增大了心血管疾病发作的风险。

张丽晖建议，有心血管疾病史人群应当控制食物总量，避免暴饮暴食，注意增加蔬菜和水果的摄入，少吃油炸食品、动物内脏等。可以在饭后进行适量的散步等活动，通过运动来加速脂肪代谢。要合理安排假期活动，留足休息时间，避免让自己过度疲劳或者被过多的社交活动淹没。

专家表示，情绪对心血管疾病有很大影响，在春节热闹的氛围中尤其要注意保持情绪稳定。“要时刻留意自己的情绪状态，当感觉到情绪开始高涨或者焦虑时，有意识地提醒自己要冷静。”张丽晖表示，可以通过调整呼吸、找安静空间独处一会儿、听舒缓的音乐等方式让自己的身心得到放松。

了解一些家庭急救知识至关重要。张丽晖提醒，如果患者突发心脑血管疾病，可能会出现胸闷、胸痛、气促、剧烈头痛、头晕、呕吐、意识障碍、肢体麻木或瘫痪等症状，要立即拨打急救电话120，在专业医师的救治和护送下，尽快送至医院。在等待急救人员到来的过程中，应保持患者平卧休息，头部稍垫高并偏向一侧，确保室内空气流通。如果患者意识丧失，应采取稳定侧卧体位，以防呕吐物窒息。如果患者出现心跳呼吸骤停，要立即进行心肺复苏，并持续进行直到急救人员到达。