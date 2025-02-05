克服“节后综合征”，关键要积极调整状态

春节长假结束了，劳动者又回到熟悉的办公桌前。不过，一些人的生物钟还停留在“夜宵配春晚”的轻松惬意里，还没有走出假期营造出的心理舒适区，睡眠紊乱、手机沉溺、疲劳焦虑等症状纷至沓来，“节后综合征”如期“报到”。

每到长假收尾，医学专家们都会及时科普“节后综合征”有关知识，并给出应对之策。从医学角度看，“节后综合征”并非严格意义上的疾病，而是长假期间生活习惯的改变引发的暂时性不适。即便如此，这些不适症状却实实在在影响着劳动者节后的状态，让不少人在重启工作模式时，多了几分不情愿。

中国独有的“春运大迁徙”，使得上亿外出务工人员在短时间内，在不同的方言体系、饮食习惯和社交礼仪中来回切换，这种环境的变化带来了不小的心理压力，也成为了“节后综合征”的重要诱因。回到家乡，我们沉浸在熟悉的乡音和亲情的温暖中，回到工作地，又要迅速适应快节奏的工作和复杂的环境，如此反差之下，身心都需要一定的时间来缓冲。再加上假期里各种社交应酬、走亲访友，身体和精神都处于高度兴奋状态，节后的回归平静，可能让人感到某种失落或失意。

有人调侃说，我们不仅有“节后综合征”，还有“周一综合征”“周日下午焦虑症”，似乎只要一提到上班，就让人感到很大的压力。但换个角度想，假期虽然热闹，却同样伴随着诸多无形的压力，上班则意味着可以重新找回生活的掌控感，在工作中实现自我价值，找到属于自己的节奏。

对个人而言，积极主动调整状态是克服“节后综合征”的关键。在心理上，不妨尝试一些正面冥想，每天抽出几分钟时间，静下心来，排除杂念，专注于当下，这有助于减轻内心的焦虑和不安。身体上，适度的体育锻炼必不可少，比如在户外晨跑、夜骑，或者在室内做瑜伽、健身操，都能促进血液循环，增强大脑功能，让精力更加充沛。饮食方面，节后应尽快调整膳食结构，减少油腻和高热量食物的摄入，多补充维生素和膳食纤维，以修复在假期里“受伤”的肠胃。

一些企业和单位敏锐洞察到了“节后综合征”的存在，逐渐摸索出了行之有效的应对策略。为缓解员工节后的疲惫与不适，不少企业在办公室布置上花起了心思，融入更多人性化的元素。一些公司精心策划形式多样的团建活动，比如户外拓展、手工制作、主题派对等，让员工在游戏和互动中缓解压力。另外，给予员工必要的自主空间，是提升员工工作积极性和工作效率的有效办法。比如，一定条件下实行远程办公和错峰考勤，可以成为一种“灵活管理”的选择。

为缓解和治愈“节后综合征”，我们不妨从简单的工作做起，逐步调整心态、生物钟和工作节奏，平稳地恢复到正常的工作状态和社会角色。“节后综合征”虽然会带来一些困扰，但也是我们在忙碌与放松之间转换的一种体现。只要我们积极应对，就能迅速克服“节后综合征”的影响，以饱满的热情和昂扬的斗志投入工作和生活，在奋斗中收获成长与快乐。