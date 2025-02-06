今年春节期间，我国出现大范围雨雪和大风降温天气，多地显著降温。

最近，“羽绒服内穿短袖更暖和”的说法在网上盛传。部分网友提出，自己曾这样穿过，确实觉得暖和；但也有人认为，这违反常识。

那么，这一说法是否科学？如何穿衣保暖又方便？围绕上述问题，科技日报记者采访了相关专家。

“羽绒服内穿短袖更暖和几乎是不可能的。”苏州大学纺织与服装工程学院教授卢业虎在接受记者采访时说，人体是持续产生热量的热源，正常体温在36摄氏度至37摄氏度之间。如果羽绒服里只穿短袖，在寒冷环境下，皮肤与外界冷空气的温差较大，热传递的驱动力更强。由于短袖无法提供足够的隔热保护，热量会更快地从皮肤表面传导至外界，导致身体热量散失加快，人会感觉更冷。

羽绒服与保温杯的保暖原理类似。保温杯依靠真空隔热层减少热量流失，羽绒服则通过绒朵与绒朵间的静止空气层实现保温。

“在羽绒服里穿短袖，就缺少了中间隔热层。常见的充当中间隔热层的衣服有保暖内衣等。它们能够在人体皮肤与羽绒服之间形成额外的保暖屏障，减少热量散失。而短袖无法起到这样的隔热作用。”卢业虎说。

除此之外，短袖服装无法像长袖服装那样与手腕紧密贴合，密封效果差。在活动过程中，外界冷空气更容易从袖口等部位进入羽绒服内部，与身体周围的暖空气进行交换，带走热量。

不过，羽绒服里穿的衣服也不是越多越好。“如果在羽绒服里穿过多过厚的衣物，人体在活动时产生的热量不能及时散发出去，会导致出汗。汗水蒸发会带走大量热，反而可能让人感觉更冷。”卢业虎说，最好采用“洋葱穿衣法”，即像洋葱一样层层叠加衣服。比如，在寒冷的早晨出门时，可以在羽绒服内穿两层衣服。随着中午气温升高或活动量增加，身体发热，可以根据实际情况脱掉外层羽绒服或中层保暖衣。而当傍晚气温下降时，再把脱掉的衣服穿上，这样能让身体始终保持舒适和温暖。

虽然不推荐普通公众羽绒服内穿轻薄的衣服抗寒，但有一类人却适合用这种穿法暖身，他们就是游泳运动员。

在2024年巴黎奥运会举办时，许多网友对于大夏天游泳运动员泳衣外穿羽绒服表示不解。

“这么穿主要就是为了保暖。”卢业虎说，比赛前运动员要充分热身，使自己的肌肉不僵硬。

相关专家认为，在以零点几秒决胜负的奥运赛场上，肌肉紧张对运动员来说可是个大问题。穿着羽绒服能让运动员在赛前保持体温，使肌肉、关节等处于良好的备战状态，有助于在比赛中发挥出最佳水平。