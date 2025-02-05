春节假期结束，目前北京市仍处于流感等呼吸道传染病高发期。近日，抗流感药物奥司他韦相关的多个词条冲上热搜，抗流感药物奥司他韦到底应该怎么吃？相关专家提示：奥司他韦是针对流感病毒的药物，对于非流感病毒的感染治疗是无效的，不能盲目使用和滥用。非流感病毒感染时服用奥司他韦不仅无效，而且可能会产生不良反应。

流感治疗要抓住48小时黄金期

据市疾控中心相关负责人介绍，目前，本市主要流行的流感病毒包括甲型H1N1、甲型H3N2亚型和乙型Victoria系流感病毒。

流感一般表现为急性起病、发热，部分病例可出现高热，达39-40℃，伴畏寒、寒战、头痛、肌肉关节酸痛、极度乏力、食欲减退等全身症状，常有咽痛、咳嗽，可有鼻塞、流涕、胸骨后不适、颜面潮红，结膜轻度充血，也可有呕吐、腹泻等症状。

轻症流感常与普通感冒表现相似，但其发热和全身症状更明显。重症病例可出现病毒性肺炎、继发细菌性肺炎、急性呼吸窘迫综合征、休克、弥漫性血管内凝血、心血管和神经系统等肺外表现及多种并发症，甚至死亡。5岁以下儿童、老年人、患有慢性病或体质虚弱者更容易出现严重并发症。

专家表示，针对甲流有很好的治疗办法，但要尽早用药，从出现症状到用药的时间间隔越短，药物起效时间就越快。临床上常说，要“抓住48小时治疗黄金期”。

目前专门针对流感病毒的特效药物就是奥司他韦和玛巴洛沙韦，能够快速起效，阻止病毒复制，迅速缓解症状。治疗过程中，除了抗病毒药物，还可以选择解热镇痛药缓解发热、全身酸痛等不适，加上清热解毒的中成药，可以尽快远离甲流的侵扰。

建议市民家中常备解热镇痛药

奥司他韦用于成人和1岁及1岁以上儿童的甲型和乙型流感治疗。建议发病后48小时之内，成人和13岁以上青少年口服每次75毫克，一天两次，连用5天；1—12岁的儿童，建议按照体重剂量表来服用。奥司他韦为处方药，须在医生或药师指导下严格按照说明书或医嘱服用，不能盲目使用和滥用。

玛巴洛沙韦用于健康的成人和5岁及以上儿童单纯性甲型和乙型流感患者，或存在流感相关并发症高风险的成人和12岁以上儿童流感患者。因其在人体内持续作用时间更长，全程仅需一次给药。通常体重40—80公斤，一次用药40毫克即可。体重大于80公斤的患者剂量加倍，需要一次服用80毫克，同样建议发病后48小时内服用效果更好。专家建议，需要在医师或药师的指导下选择更适合自己的药物。

此外，京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾提示，除了抗病毒治疗之外，市民家中也可以常备一些对症药物，如解热镇痛药。“需要注意的是，一些复方感冒药中有解热镇痛成分，一定要看清说明书，不要重复使用。”

奥司他韦对非流感病毒无效

北医三院相关专家提醒，奥司他韦并非万能，它是针对流感病毒的药物，对于非流感病毒的感染治疗是无效的，在服用前需要确认是否感染流感病毒。在非流感病毒感染时服用奥司他韦不仅无效，而且可能会产生不良反应，如恶心、呕吐等消化道不良反应，以及头痛等神经系统等不良反应。

抗流感药物哪些人不建议服用？关于奥司他韦：对奥司他韦制剂过敏的人群应禁用。妊娠期和哺乳期女性用药要遵医嘱，权衡利弊之后再决定是否能用。奥司他韦颗粒对于正处于生长发育阶段、身体器官尚未完全发育成熟的1岁及以下儿童，使用不宜超过五天。

关于玛巴洛沙韦：对玛巴洛沙韦过敏的患者应禁用。妊娠期女性应避免使用，因为对其潜在风险尚未可知。哺乳期女性服用时应停止哺乳或避免服用。

文/本报记者蒋若静