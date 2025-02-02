“春节剩宴”到底能不能吃？剩饭菜处理“口诀”，转给家人

不少网友在春节期间

开启了天天吃剩菜的生活

这样的“剩宴”安全吗？

哪些食物不适合二次加热？

不同剩菜如何处理？

剩菜“口诀”请牢记

1

绿叶菜→不要剩

反复加热后维生素损失严重，隔夜后容易生成亚硝酸盐。

处理建议：尽量当餐吃完，吃不完的尽快分装冷藏，存放别超过24小时。

2

根茎类蔬菜→分装冷藏

反复加热后维生素损失明显，硝酸盐含量较绿叶类低，隔夜后口感尚可。

处理建议：吃不完的尽快分装冷藏，可以保存1~2天。

3

肉类、蛋类→吃前热透

再次烹饪对营养影响较小，但其蛋白质丰富，利于细菌繁殖。

处理建议：可以适当保存，需尽快分装冷藏，超过24小时需冷冻。熟食再次食用时需要重新热透。

4

海鲜等水产品→需要冷冻

反复加热后不饱和脂肪酸容易受损，隔夜后容易产生蛋白质降解物，损伤肝、肾功能。

处理建议：尽量当餐吃完，吃不完的尽快分装冷冻。

5

汤类→避免铁锅保存

剩汤长时间存放在铝锅、铁锅内会生成有害物质。

处理建议：可少放盐等调味料，用瓦锅或保鲜盒冷藏。

6

豆制品→及时冷藏

重新加热后蛋白质等不太容易流失，但煮好的豆制品容易变质。

处理建议：尽量当餐吃完，买回来后尽快冷藏保存。

7

凉菜→不要剩

隔夜后生成有害物较多，且不适合加热处理。

处理建议：无论荤素，尽量当餐吃完。

剩菜“口诀”请牢记

宁剩荤，不剩素

叶类先吃完

根茎适当存

海鲜、凉菜一个不留

饭菜凉了放冰箱好

还是趁热放好？

饭菜趁热放进冰箱

食物在室温下放得越久，细菌繁殖越多。趁热把食物放进冰箱，目的就是在细菌大量繁殖之前，尽快把温度降到4℃以下，减少细菌可以快速繁殖的时间。所以，吃不完的饭菜要提前拨出来，放在保鲜盒里，尽快存放在冰箱。

冰箱内东西不宜太满，菜不宜太大份，尽量用轻薄、导热快的保鲜盒，可以加快降温速度。

注意储存温度

冷藏室温度应设在0℃～6℃之间，有利于减缓某些微生物的繁殖速度，降低食物中有害细菌过度生长或产生毒素的可能性。

分开储存

分开存放可以避免细菌交叉污染，用干净的容器密闭储存，或者把碗盘包裹上一层保鲜膜。

从冰箱里拿出剩饭剩菜，食用前要先看、闻，判断无异常后彻底加热再食用。剩菜吃之前一定要高温回锅，把菜整体加热到100℃，保持沸腾3分钟以上。微波炉加热需要翻一翻，多热几分钟。吃多少热多少，避免反复加热。

别总是热热再吃

这些食物不能“二次加热”

菌类食物

菌类里的蘑菇经过高温烹饪会产生大量的硝酸盐。放在冰箱中低温保存，第二天加热后，亚硝酸盐含量会增加。

经常吃二次加热的蘑菇可能出现腹痛、腹泻等症状，长期这样会增加罹患消化系统肿瘤的概率。不建议蘑菇二次加热后继续吃，尽量一次吃完。

菠菜

菠菜中草酸含量高，需要焯水之后食用。另外，菠菜中含有大量的硝酸盐，二次加热会转化为亚硝酸盐，对人体有害。

银耳汤

银耳含有较多的硝酸盐类，煮熟的银耳汤如果放置时间过久，硝酸盐会分解还原成亚硝酸盐，亚硝酸盐会使血液里的血红蛋白丧失携带氧气的能力，从而破坏人体正常造血功能，影响健康。银耳汤最好现做现喝，不要隔夜。

牛奶

反复加热会使牛奶中的蛋白质变性，导致营养缺失。同时，细菌会快速繁殖，使牛奶变质，容易造成腹泻。

溏心鸡蛋

溏心鸡蛋是指没有煮熟的鸡蛋，这样的鸡蛋无法彻底杀灭沙门氏菌，如果再放置一晚，会增加细菌繁殖和产生毒素的机会。即使第二次煮熟了，也存在致病风险。

生活中牢记这几点

避免剩菜剩饭

日常生活中，有哪些办法可以避免剩菜剩饭呢？

尽量减少蔬菜，尤其是绿叶蔬菜的保存时间，现吃现买。

吃不完的菜提前洗净用保鲜膜包好，可以减少携带的细菌。

肉类、海产品等在放入冷冻层前，最好切成小块分装，吃多少取多少，避免因反复冻融加速腐败变质或造成营养素破坏和丢失。

对于做好的饭菜，如果意识到吃不完，可以先分装冷藏，减少细菌污染。

此外，还需要提醒大家，免疫力低下人群，如幼儿、老人、孕产妇，以及患慢性病、癌症或正在使用免疫抑制药物的人群，应尽量避免食用剩饭剩菜。若食用剩饭剩菜后，出现恶心、呕吐及腹泻等症状，应尽快就近就医。