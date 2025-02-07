小餐桌撬动大消费。餐饮行业与人民群众的日常生活紧密相关，是促消费、惠民生、稳就业的关键领域。作为消费市场的重要组成部分，舌尖经济正以其独特魅力释放消费活力，成为推动经济增长的重要引擎。

据商务部商务大数据监测，2025年春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长4.1%，网上零售额同比增长5.8%，显示出餐饮产业的发展活力。地标美食的兴起同样为地方消费带来新增长点。例如，淄博烧烤的火爆带动了当地旅游收入的显著增长；麻辣烫的走红让天水市迎来了旅游高峰；因红山文化闻名的辽宁朝阳，其餐饮市场呈现出繁荣兴旺的态势，成为拉动当地经济的关键力量。

一系列政策相继出台，有力释放了餐饮消费潜能。2024年3月份，国务院颁布的《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》明确提出，稳定和扩大餐饮消费，支持餐饮业高质量发展。2024年8月份发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，提升餐饮服务品质，培育名菜、名小吃、名厨、名店。但餐饮消费当前还存在监管体系尚不完善、餐饮模式较为单一、消费力度渐显疲态等问题，对此应聚焦政策落实、产业融合、消费活力等方面，稳妥施策。

强化政策统筹。地方各级政府应落实好餐饮行业政策支持和资金投入，加大对监督抽查、品牌建设、示范创建等工作的支持力度，鼓励各类经营主体参与餐饮行业建设，设立餐饮基础设施改造提升补助基金，将各项惠企措施落到实处。积极促进餐饮业产业结构优化调整，鼓励地方传承发扬传统烹饪技艺和餐饮文化，培育特色小吃产业集群，着力提高区域餐饮特色。

推动产业融合。鼓励餐饮企业与上下游产业链企业深度合作，探索“餐饮+”多业态融合发展新模式，升级“吃住行游购娱”一站式服务，推出精品美食旅游线路，重点打造文旅餐饮IP，以“舌尖”带动“脚尖”，促进商旅文体融合发展。依托科技实现餐饮业全产业链消费智能升级，鼓励餐饮企业采取现代化运营管理方式，以人工智能、大数据、云计算等技术优化企业管理、经营和配送系统，对餐饮企业的经营数据进行深度挖掘分析，精准把握餐饮市场动态，助推餐饮业数字化不断向纵深发展，为消费者提供个性化、精准化服务。

拉动消费需求。开展“餐饮惠民”等活动，实施有效的惠民促消费政策，以财政补贴发放消费优惠券的方式激发餐饮市场活力，让居民能消费、敢消费、愿消费。优化餐饮服务供给结构，通过老旧小区改造、完整社区建设试点和一刻钟便民生活圈建设，设立早餐店、老年食堂等，盘活社区闲置空间资源，打造便民利民的餐饮服务网络。广大餐饮企业应主动适应市场需求，结合地方特色，丰富供给品类、深耕特色餐饮，用新特色、新风味、新体验与消费者实现双向奔赴。