新华社北京1月30日电题：过节别忘“护”健康 这些细节得拿捏

新华社记者侠克

春节期间，人们纷纷踏上探亲访友、外出旅行、欢聚畅聊的假期旅程。喜庆祥和的氛围下，呼吸道、肠道等传染性疾病传播风险也随之增加。愉快的假期里健康防护意识不能松懈，如何有效防范呼吸道疾病的侵袭？怎样科学合理地安排饮食，杜绝“每逢佳节胖三斤”的烦恼？孩子们在假期应该如何规律作息？记者采访了相关部门。

北京市疾控中心表示，春节返乡和外出旅行人员应提前规划行程，关注旅行提示，了解目的地疾病流行现状，做好个人健康防护。要提前备好必要的防护用品，如一次性口罩、免洗手消毒液、酒精湿巾、应急药品等，有慢性病的人群，出行前要把常用药品带足。

当前，正值流感等呼吸道传染病的高发季节，儿童是呼吸道疾病的易感人群，假期做好个人防护尤为关键。要尽量避免前往人员密集、空气不流通的场所，确需前往要科学佩戴口罩。外出回家后、用餐前、便前便后、触摸眼睛、鼻子或嘴巴前后，及时在流动水下使用肥皂或洗手液洗手。

家长要随时关注孩子的健康状况，如果孩子出现发热、咳嗽、咽痛、腹痛、腹泻、呕吐等症状应密切注意病情变化，若发热持续时间过长，或者出现精神改变、呼吸改变等，需要及时带孩子到医院就诊。

春节期间亲朋好友欢聚一堂，难免“大饱口福”。北京市疾控中心提醒，在家聚餐时，处理食材应生熟分开、煮熟煮透，购物、处理食材应保持手卫生。外出聚餐聚会时，要到有食品经营许可证的正规餐馆就餐，尽量选择通风良好的位置，倡导“公勺公筷”“分餐制”等健康生活方式。

过年时，很多人的作息规律会被打乱，特别是儿童青少年。专家提示，在享受快乐假期的同时，家长也不要忘了加强孩子健康生活习惯的培养，为孩子营造健康的生活环境。要帮助孩子制订节假日期间每日生活学习计划，合理安排作息并做好督促工作。比如，日常三餐要定时定量，避免暴饮暴食、挑食偏食，少食生冷食物，控制零食。

此外，建议让孩子假期和平时作息尽量一致，减少“社会时差”。要保证充足睡眠，小学生不少于10小时，初中生不少于9小时，高中生不少于8小时。要积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼，让孩子到户外阳光下度过更多时间，保证每天2小时或每周达到14小时的日间户外活动。外出注意保暖，适时增减衣物。