春节消费亮点纷呈 世界看好中国商机

金蛇迎春，春到福来。中国“春节”申遗成功后的首个农历新年，中国消费市场亮点纷呈，“洋年货”走俏为海外企业带来巨大商机，中外游客“双向奔赴”为国际旅游业注入强劲动能。海外人士表示，看好中国市场前景，期待继续共享中国超大规模市场的机遇和红利。

法国葡萄酒、智利车厘子……随着中国开放的大门越开越大，关税总水平不断降低，全球“尖货”成为中国人年货大礼包的重要元素。“洋年货”走进千家万户不仅满足了中国消费者日益多元化的需求，也推动海外企业与生气蓬勃的中国市场携手成长。

法国葡萄酒是中国人春节餐桌上的常客。法国重要葡萄酒产区奥克西塔尼大区国际经济发展局食品与酒业部门负责人凯瑟琳·马沙贝尔介绍，大区高度重视中国市场，积极参与进博会以及“从法国农场到中国餐桌”机制。

“2025年是农历蛇年，经销商准备了各种带有蛇图案的礼品盒来推广葡萄酒。”马沙贝尔说，大区葡萄酒经销商活跃在中国的大型商超、免税店、餐厅和酒馆。

为抓住春节商机，水果制品企业法国安德鲁集团推出了“甜蜜糖果礼包”等特色产品，增加了门店试吃、买赠等活动，收效明显。“我们的预期销量是往年同期的两倍以上，创春节销售业绩新纪录。”该集团中国区销售总监窦海燕说。

车厘子色泽红润、形状饱满，契合中国人喜爱的红色、圆满等意象，可谓春节送礼佳品。在智利水果出口商协会车厘子委员会执行主任克劳迪娅·索莱尔看来，车厘子作为新春礼物承载了人们对幸福与成功的期盼。

索莱尔说，智利出口的车厘子超九成销往中国，中国市场需求旺盛使车厘子成为智利水果中的明星产品。智利央行统计公报显示，2024年该国车厘子出口额达35.74亿美元，居各类水果之首，较上年增长51.4%。

过大年要买年货、吃大餐，更要安排上丰富多彩的文旅活动。春节假期延长、免签国家增加等利好因素激发了中国游客的出境游热情，海外游客也利用来华便利政策加入春运人潮，沉浸式体验中国春节，中外游客“双向奔赴”为多国旅游业及经济发展注入新动力。

站在桑给巴尔岛洁白的沙滩上，中国游客李晨光和妻子赵雪相视而笑。“这里可以看到塞伦盖蒂草原的动物大迁徙、湛蓝的印度洋，还有乞力马扎罗山的雪峰……”赵雪一脸兴奋地说。

有人钟情非洲的自然风光，也有人喜欢东南亚的热带风情。正月初一午后，新加坡“詹爷爷”冰淇淋摊前有近40人排队等候。“最近，中国游客占一半以上。春节前后，每天能比平时多卖大概20%。”年逾七旬的摊主詹培秋说。

随着赴新加坡的中国游客消费观更加多元化，闹市中充满文艺气息的百胜楼成为游客新宠。百胜楼一家设计书店老板阿卜杜勒·纳赛尔对中国游客印象深刻。“他们喜欢寻找独特的设计类书籍。”

这个春节，马来西亚吉隆坡国际机场也经历了“春运”。忙碌的机场记录了中国游客对热浪沙滩的期待，也见证了马来西亚游客对中国北方冬日风光的憧憬。

“穿东北大花袄一起打卡‘冰雪大世界’雪雕冰雕、登长白山看天池、去东北饭馆品尝锅包肉……”带团前往哈尔滨的马来西亚苹果旅游集团领队周景郎向记者详述行程计划。

据中国国家移民管理局统计，今年春节假期全国边检机关共计保障1436.6万人次中外人员出入境，较去年春节同期增长6.3%。

春节消费热潮之下，消费新业态、新场景不断涌现，数字、绿色、健康相关消费热度攀升，让海外人士感知中国经济的韧性与活力。他们期待以春节为契机，把握中国市场消费新趋势，共促消费潜能释放，共享中国消费市场“蛋糕”。

法国乳制品公司菲特集团董事长埃尔韦·拉诺埃说，中国市场已形成更注重品质和健康的消费趋势，比如，集团旗下拥有原产地保护标志的黄油等产品获得中国客户高度赞赏。他坚定看好中国市场消费潜力。

几年前，智利车厘子出口商吉制公司出口部经理埃尔南·加尔塞斯敏锐地洞察到中国市场商机。他举家搬到上海，并设立了公司中国办事处。“我们希望继续开拓中国市场，发展电子商务，强化品牌形象。”加尔塞斯春节期间告诉记者。

在以旧换新政策加力带动下，中国消费者“焕新”热情高涨，促进数码产品等消费走高，也令一些外国品牌看到更大商机。《日本经济新闻》报道，2024年包括无反相机在内的全球数码相机出货额恢复到数年来最高水平，中国Z世代年轻人在社交平台上发布精美照片的需求是这背后的重要推动力，相关企业正考虑增强产品性能以持续吸引消费者。

中国消费市场展现的广阔前景让许多国家渴望加强对华合作。“对坦桑尼亚旅游业来说，中国春节是极具战略意义的商机。”坦桑尼亚旅游局局长埃弗拉伊姆·马富鲁说。

中国的春节，世界的年味，春节消费热潮为世界经济注入融融暖意。海外人士认为，随着中国出台更多经济提振措施，中国消费潜能将不断释放，新型消费将培育壮大，为高质量发展提供有力支撑，中国将继续为世界经济增长作出重要贡献。