中国冰雪运动市场将更加火热

2025年开年，中国冰雪运动赛事火热：1月31日至2月2日，国际滑雪和单板滑雪联合会（以下简称“国际雪联”）单板滑雪障碍追逐世界杯北大湖站在吉林省吉林市成功举办；2月7日至14日，第九届亚洲冬季运动会（以下简称“亚冬会”）在黑龙江省哈尔滨市举行。作为专业性单项体育组织，国际雪联在滑雪运动的赛事组织、规则制定、运动推广等方面发挥了重要作用。

近日，国际雪联主席埃利亚施在接受本报记者专访时，介绍了国际雪联对中国冰雪运动发展的看法以及国际雪联的发展方向。埃利亚施表示，国际雪联及他本人对亚冬会有很高的期待，相信本届亚冬会一定能取得圆满成功，让更多的人爱上冰雪。

中国冰雪运动发展潜力巨大

“2022年北京冬奥会的举办对于冰雪运动在中国的推广和普及发挥了重要作用。”埃利亚施表示，此项赛事让中国民众对接触冬季运动更加感兴趣，中国冰雪运动发展潜力巨大。据报道，截至2024年年初，中国冰雪运动参与人数已高达3.13亿人，参与率达22.13%。

埃利亚施认为，中国北方城市在举办冬季运动国际赛事方面拥有良好的资源禀赋，无论是民众对于冰雪运动的热爱，还是寒冷的天气以及良好的降雪条件，都为中国冬季运动的发展提供了坚实基础。他说，国际雪联的目标是让更多中国民众成为滑雪运动的长期参与者。

国际雪联始终将中国视为滑雪运动的重要市场。早在2021年，国际雪联就在中国设立了该组织首个海外办事处。在信息传播“去中心化”的时代，国际雪联借助社交媒体平台的影响力，加大了在中国本土化宣传的力度，自2024年以来扩大了在微博、抖音和小红书等中国社交媒体平台的推广，目前在相关平台已拥有超85万名粉丝，发布的视频、文章点击量超2000万次。

“中国市场对我们而言十分关键。”埃利亚施表示，国际雪联未来将继续加大在中国的投入，举办更多专业性赛事并开展草根活动，让越来越多的中国民众体验到冬季运动的魅力。

国际雪联将加快转型发展

在谈到未来卸任，希望为国际雪联和滑雪运动留下些什么时，埃利亚施说：“最重要的一点是国际雪联要把中国打造成滑雪和单板滑雪比赛的重要赛事承办地，另一件重要的事就是要持续推动滑雪和单板滑雪运动的转型发展。”

全球气候变暖无疑将影响冬季运动的发展，甚至已经导致部分雪场运营时间缩减。因此，国际雪联将减少碳排放作为该组织转型的重要领域。据悉，国际雪联在内部制定了可持续发展计划，旨在减少滑雪运动中的碳排放。“国际雪联的目标是到2030年减少50%的碳排放，我们正在向这一目标迈进。”埃利亚施介绍，国际雪联通过减少人员出差频次、增设线上会议、推出减排工具箱等方式，将对自然环境的影响降到最低，“我们必须保护所生活的环境”。

据了解，国际雪联在2024年底针对雪场运营方发布了首份《滑雪胜地可持续发展指南》，为滑雪场减少运营过程中的碳排放提供了14项关键举措，包括通过利用可再生能源为滑雪缆车提供电力、鼓励滑雪者乘坐公共交通前往雪场、引入先进造雪技术、创建可持续发展计划等。

埃利亚施介绍，在他接任国际雪联主席后，该组织加大了对运动员安全保护的投入。“我们启动了安全保护领域的创新计划，与为其他运动项目提供安全咨询的公司建立了全新的合作，以更好地保护参赛的运动员”。本赛季，国际雪联已强制赛事主办方使用安全气囊来保护运动员，并且正在探索引入其他类型的安全保护措施。

（本报日内瓦2月6日电 本报驻日内瓦记者 孙铁牛）