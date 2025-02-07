商务部：消费市场实现平稳开局

本报北京2月6日电 记者董蓓从商务部6日召开的例行新闻发布会上获悉，今年春节假期，全国消费市场年味浓、人气足、销售旺，商品消费亮点突出，服务消费活力十足，消费场景拓展创新。据商务部商务大数据监测，节日期间全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长4.1%，消费市场总体实现平稳开局。

节日期间，商品消费亮点纷呈，食品、年俗商品、绿色智能家电、手机、平板等商品热销，重点监测零售企业家电、通信器材销售额同比增长10%以上。服务消费活力十足，聚餐、旅行、观影、看剧等服务消费需求集中释放，重点监测餐饮企业营业额同比增长6.2%。冰雪游、文博游等热度不减，春节假期国内出游总花费6770亿元，同比增长7.0%；国内出游5亿人次，同比增长5.9%。春节档电影票房达95.1亿元，创历史新高。

各地商务部门结合地方特色举办新春集市、网上年货节、老字号嘉年华等形式多样的消费促进活动，营造浓厚节日氛围，激发节日消费活力。数字化、沉浸式、互动式消费场景受到青睐。重庆除夕夜“两江四岸”设置夜景灯饰，推出春晚分会场景点IP、吉祥物快闪及打卡活动；浙江嘉兴乌镇景区引入人形机器人，游客纷纷与机器人“握手”、合影留念，感受科技年味。

“后期来看，我国消费市场韧性强、潜力大、活力足，回升向好的基本趋势没有改变，随着消费品以旧换新政策加力扩围，各类消费促进活动有序开展，一季度消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。”商务部自贸区港建设协调司副司长、新闻发言人何咏前表示。