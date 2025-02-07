科学评估颈动脉斑块（名医讲堂）

近年来，公众对颈动脉斑块的关注度越来越高，有些患者甚至主动要求检查是否存在颈动脉斑块。



动脉斑块，即动脉粥样硬化斑块，是动脉血管壁内形成的一种沉积物，主要成分为胆固醇、脂质和钙、脂肪、出血等。动脉斑块的形成通常与炎症反应、血管动脉内皮细胞层损伤有关。当个体有高血压、炎症、高脂血症、高血糖、肥胖等疾病因素时，血管内皮细胞损伤，导致低密度脂蛋白胆固醇渗透至动脉壁内，在损伤部位引起炎症反应，吸引增加免疫炎性细胞因子聚集和表达。这一系列过程最终会导致动脉斑块的形成。

动脉斑块可以发生在身体的任何部位，除了颈动脉，其他重要血管也会出现斑块，如冠状动脉、颅内血管、四肢血管等。如果动脉斑块沉积在颈动脉，就是颈动脉斑块。颈动脉出现斑块，其他部位也可能有斑块，但这并不是绝对的。

动脉斑块的稳定性受到其组成和结构的影响。动脉斑块的成分复杂多样，性质各异，有一些斑块相对稳定，而另一些则容易破损，后者被称为易损斑块。

稳定性斑块通常具有较厚的纤维帽、较小的脂质核心和较少的炎症细胞。这种较厚的纤维帽就像一层坚固的保护层，使斑块稳固，不易破裂或脱落，引发卒中的风险较低。相反，不稳定斑块的纤维帽较薄，在情绪激动、剧烈运动、酗酒、寒冷等诱发因素的影响下，可能会发生纤维帽的破裂，导致斑块破溃和脱落。

颈动脉是全身血管健康的窗口。因为颈动脉的解剖位置比较表浅，血管走行比较平直，管腔结构更容易被监测。目前超声检查是评价颈动脉斑块最常用、最便捷、有效的方法，广泛应用于健康体检和斑块状态的监测中。在日常生活中，要重视颈动脉的检查和健康评估。

颈动脉斑块的形成及其不稳定状态，可能引发一系列严重的健康问题，包括斑块增大引起颈动脉狭窄甚至颈动脉闭塞等急性缺血性事件。在增大的基础上，一部分斑块会发生破裂、脱落，随着血液循环移动，引起脑血管堵塞，即脑梗死，也就是人们熟知的缺血性脑卒中。此外，斑块的侵蚀作用还可能增加血管壁破裂或形成夹层的风险，对生命构成威胁。

临床上，若怀疑患者有颈动脉斑块，医生会首先建议其进行超声检查，以确定斑块是否存在，并评估其大小、形态和性质，以及是否导致管腔狭窄，进而影响到血流动力学变化。超声造影检查可以进一步明确斑块的性质，区分稳定斑块与易损斑块，并判断管腔狭窄的程度，确定下一步是采取保守治疗还是介入手术治疗。此外，高分辨率磁共振颈动脉斑块成像可以评估斑块的特征及成分，从而判断斑块的易损性。

相较于常规超声检查，超声造影检查能更精准地判定结果，并使血管腔的轮廓显现更加清晰。超声造影技术利用造影剂与红细胞相似的血流动力学特性，将动脉粥样硬化斑块内部的新生血管以高回声的点状或短线状形式突出显示，从而帮助医生更准确地评估斑块的稳定性。它有助于明确狭窄的具体程度和斑块内新生血管的分布情况，进而区分出稳定斑块与易损斑块。

（作者为首都医科大学附属北京天坛医院超声科副主任医师）

《 人民日报 》（ 2025年02月07日 19 版）