立春之后保肝护阳（中医养生）

立春之后，天气由寒转暖，中医养生逐渐从“秋冬养阴”转到“春夏养阳”，保肝护阳成为重点。

衣要下厚上薄。俗话说：“春捂秋冻，不生杂病。”春天阳气生发，体表腠理开始打开，抵抗寒气的能力减弱，而初春天气变化较大，乍暖还寒。所以，天气开始变暖时不要马上脱去棉衣，尤其是老年人和身体虚弱的人群更应谨慎，注意对颈、膝、足等部位的保暖。

眠要早睡早起。春天人体气血需舒展畅达，提倡早睡早起，规律起居，晚上11时之前上床休息。早晨到户外散散步，放松身心，摆脱倦怠思睡的习惯，主动调心摄神与自然顺应，保持精力充沛。

食要少酸多辛。立春后阳气初生，适当增加气味辛甘温性的食物，可帮助发散阳气，如山药、春笋、韭菜等。不宜吃大热、大辛的食物，以免上火。应当减少酸性食物摄入，如海鱼、虾、螃蟹等。

动要适当舒展。立春后需要适量多做舒展运动，最简单的就是经常伸懒腰，可以帮助身体气血运行、推陈纳新，从而促进人体阳气生发。

脚要常泡祛寒。晚上泡泡脚，可以祛除一个冬天积在体内的寒气，从而助养人体生发的阳气。泡脚需以温水慢慢加热，不能一下水很烫，因为会把寒气逼回体内。泡脚30分钟左右为宜，不要大汗淋漓。

《 人民日报 》（ 2025年02月07日 19 版）