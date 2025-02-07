更好满足多层次医疗需求（无影灯）

近日，《上海市深化外商独资医院领域扩大开放试点工作方案》出台，引发社会广泛关注。

根据国家卫生健康委等四部门发布的《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，我国允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。

一石激起千层浪，有人期待，有人担忧。其实，对待一个新生事物，理性包容比盲目排斥更有益。独资医院领域扩大开放试点工作，既是我国积极主动扩大自主开放的重要实践，也是对人民群众多层次、多样化医疗需求的积极回应。总的来看，外商独资医院进入国内市场，不仅不会对全国医院发展格局和基本医疗服务产生大的影响，而且有利于构建多层次医疗健康保障体系，更好满足人民群众的健康需求。

允许设立外商独资医院，不会动摇我国医疗服务体系的基本盘。2023年我国医院数量达到3.8万所，其中三级医院有3855所，服务体系比较健全，服务能力和水平持续提升。公立医院诊疗人次数占全国医院诊疗人次数的83.5%。外资医院的功能定位主要是为在华外籍人员提供多元化医疗服务，与其他医院提供的医疗卫生服务是互补关系，也为满足我国居民多层次、多样化医疗服务需求提供了新的途径。同时，引进高水平的外商独资医院，有利于进一步提升外商投资环境，扩大高水平对外开放。同时，独资医院的管理理念、管理方式和服务方式，对国内其他医院的发展也能够提供一定的参考借鉴。

其实，外商独资医院和进口水果是一个道理。如今，超市里的水果琳琅满目、争奇斗艳，既有国产的，也有进口的。除香蕉、猕猴桃、柑橘、苹果等传统进口水果外，车厘子、榴莲、蓝莓、啤梨等国外特色水果也进入中国市场。这些高品质的进口水果，为国内消费者提供了更多选择。老百姓各有所爱、各取所需，既可以选经济实惠的国产猕猴桃，也可以选价格较高的新西兰“奇异果”。总之，进口水果的到来，并没有影响老百姓的“水果自由”。相反，越来越多的进口水果从“奢侈品”变成了“大众果”，丰富了老百姓的“果盘子”。

有人担心，外商独资医院会提供更高的薪资待遇，导致其他医院优秀医务人员大量流失。事实上，开展外商独资医院试点，地域范围有限，且是渐进发展过程，对全国其他医院医务人员队伍影响不大。近年来，我国医院在学科建设、服务能力、技术水平、医疗管理、人员梯队建设等方面取得显著成就，为广大医务人员干事创业提供了广阔空间，就业吸引力进一步增强。从中外合资合作医院20多年的发展来看，从未对其他医院人员流动产生大影响。目前，我国共有中外合资医疗机构60余家，主要分布在北京、天津、上海等地，这些医疗机构对当地医院医务人员队伍流动影响也并不大。另外，各级医院对医师外出会诊、多点执业、人员流动等都有明确规定，完全能够保证其稳定运行和长期发展。

开放是当代中国的鲜明标识。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。外商独资医院必将为我国医疗服务市场注入新的活力，成为扩大高水平对外开放的生动注脚，更好满足人民群众对高品质医疗服务的新需求。

《 人民日报 》（ 2025年02月07日 19 版）