春节消费市场亮点多活力足（春节假期）

本报北京2月5日电 （记者王观）记者5日从国家税务总局获悉：增值税发票数据显示，春节假期，全国消费相关行业日均销售收入与上年春节假期相比增长10.8%，其中，商品消费和服务消费同比分别增长9.9%和12.3%。在消费品“以旧换新”政策支持下，家电家居类商品消费增速较高，旅游游览、文化艺术体育服务需求旺盛，粮油食品消费增势较好。

补贴政策加力带动家电家居类商品消费快速增长。春节假期，家用电器和音像器材销售收入同比增长166.4%，其中电视机等家用视听设备同比增长226.8%。手机、智能手表等数码产品纳入购新补贴范围，使消费者获得实惠红包，通信器材销售收入同比增长181.9%。建筑及装潢材料等与家居装修相关的商品销售也呈增长态势，同比增长15.5%。

旅游服务消费持续较快增长。春节假期，旅游消费市场火热，旅游相关服务销售收入同比增长37.5%。休闲观光活动、公园景区服务、游乐园服务销售收入同比分别增长81.9%、59.5%、14.1%。民宿行业结合当地特色为游客提供更加个性化的住宿体验，受到游客欢迎，民宿服务销售收入同比增长12.6%。

文化艺术体育服务热度大幅上升。春节假期，文化艺术服务销售收入同比增长66.3%。其中，文艺创作与表演服务、艺术表演场馆销售收入同比分别增长83.9%、65.9%。春节假期，消费者较为注重体育娱乐及运动健康需求，体育场馆服务、体育健身服务销售收入同比分别增长135%和224.1%。

食品类商品消费增势较好。春节假期，粮油食品销售收入同比增长18.9%，其中面包糕点、肉禽蛋奶、粮油零售同比分别增长29.9%、16.9%和14.7%；百货零售、便利店销售收入同比分别增长5.2%和16.1%，为居民购买各类商品提供了较好支撑。

《 人民日报 》（ 2025年02月06日 11 版）