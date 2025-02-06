在冰雪运动中感受火热的消费势头（建设体育强国·激发冰雪经济活力）

申遗成功后的首个春节，冰雪经济延续火热势头，新场景、新业态不断涌现。雪道上，飞驰而下的滑雪爱好者络绎不绝；城市中，丰富的冰雪旅游线路吸引人们前来打卡……

近日，本报记者走进河北省张家口市、吉林省吉林市、黑龙江省漠河市，感受冰天雪地里的消费动能。

——编 者

河北省张家口市——

打卡崇礼 玩法多多

本报记者 张腾扬

大年初一，在河北省张家口市崇礼区万龙滑雪场，滑雪爱好者一早乘缆车上山。白茫茫的雪道上，身着各色滑雪服的人们脚踩雪板飞驰而下，完成新春第一滑。

“春节期间，滑雪场游客源源不断，不少南方游客也选择来崇礼过年。”万龙滑雪场活动宣传总监刘宇介绍。为了让游客过一个舒心的春节，滑雪场安排了新手课堂、趣味挑战赛等特色活动，并联合多家装备品牌，为爱好者提供免费的新品试滑。此外，滑雪场通过延长缆车运营时间、优化雪道布局、增添野雪地形、扩大夜场规模、升级餐饮业态等举措，不断优化消费者的滑雪体验。

山的另一侧，太舞滑雪小镇品牌总监任晓强度过了一个忙碌的春节假期，“小镇每天客流量达3万人次，为做好服务，我们增加了接驳车辆数量，提高了摆渡车运行频次，还推出了联欢晚会、舞龙舞狮等20多项嘉年华活动，让游客热热闹闹过大年。”

太舞滑雪场上，雪原徒步、冬季机车穿越等新玩法备受欢迎。“不仅玩的东西更多了，而且处处张灯结彩，十分喜庆！”来自北京的滑雪爱好者李璐说。

崇礼区的富龙、云顶、翠云山银河等滑雪场纷纷围绕春节主题创新消费场景。富龙滑雪场举办了新春庙会，游客们品尝特色小吃、欣赏民俗表演；云顶滑雪场推出奥运主题徽章展、非遗文化表演等特色活动；翠云山银河滑雪场开展了亲子冰雪趣味运动会，充满欢声笑语。

据统计，春节假期，崇礼区累计接待游客逾60万人次，同比增长27.59%；实现旅游综合收入6.35亿元，同比增长了21.79%。

吉林省吉林市——

松花江畔 雾凇簇簇

本报记者 汪志球 刘以晴

暮色四合，走进吉林省吉林市万科松花湖度假区，伴着彩灯烟火，十几名身着传统服饰的滑雪者疾驰在雪道上，颇为壮观。

“这种表演我还是第一次看，雪场变‘秀场’，很有意思。”来自浙江的滑雪爱好者李先生连连叫好。

“这个雪季，滑雪场围绕吉林历史文化，推出系列特色活动。”万科松花湖度假区总经理赵兰菊介绍，人参代茶饮、中医康养馆……滑雪场里的新鲜事不少，“既要让游客觉得有新意，也要展现中华优秀传统文化。”

冰雪经济火热发展，如何抓住新机遇？北大湖滑雪度假区雪道从64条增至74条，雪道面积从239公顷增至275公顷，新铺设造雪管线3000米，新增4台兼具雪具租赁功能的自动售票机，缩短了高峰时段游客购票时间。位于吉林市船营区大绥河镇小绥河村的吉雪滑雪场，有游客在体验雪地足球、雪地保龄球。雪场运营部负责人齐昕说：“雪场用心琢磨找特色，希望游客玩得尽兴。”

松花江畔，簇簇琼花绽放，位于吉林市龙潭区乌拉街镇韩屯村的雾凇岛景区游人如织。“树上挂满了毛茸茸的冰晶。”游客陈敏牵着孩子，拍照留念，“第一次见到雾凇，我太激动了。”依托特色资源，雾凇岛打造了高山瀑布等景观，并推出雪地摩托等互动项目，提升游客参与度。

今年春节假期，吉林市共开展81项节庆活动，其中，2024—2025赛季国际雪联单板滑雪障碍追逐世界杯北大湖站在此竞逐，来自19个国家和地区的84名运动员展开对决。全市持续优化冰雪资源供给，打造更丰富的冰雪业态，助力文体旅消费升级。据统计，春节假期，全市接待国内游客590.72万人次，出游总花费达62.97亿元，万科松花湖度假区、北大湖滑雪度假区创开业以来单日最大接待量。

黑龙江省漠河市——

最北雪场 氛围满满

本报记者 郭晓龙

“我们是来漠河北极村旅游的，听说附近有中国最北的滑雪场，就来体验一下，玩得非常尽兴！”江苏游客张鹏飞来不及掸去衣服上的雪渍，就迫不及待再次踏上雪道。

一场降雪，把位于黑龙江省大兴安岭地区漠河市的北极滑雪场装扮得格外美丽。各地游客纷至，感受冰雪运动的乐趣。作为我国位置最北、纬度最高的室外滑雪场，漠河北极滑雪场的滑雪期最长可从10月中下旬持续到次年4月末。

雪道上，一名滑雪爱好者从高处飞驰而下，身后泛起道道雪浪，引得游客鼓掌喝彩。“我的滑雪视频发到朋友圈后，许多朋友表示被最北滑雪场‘种草’了，我们相约下个雪季再来漠河。”来自云南的滑雪爱好者修隽举着运动相机，以第一视角记录下冰封雪飘的风光，感受着雪场上的速度与激情。

除了滑雪，雪地拔河、雪地足球、雪地摩托等冰雪运动也吸引了众多游客参与，滑雪场上洋溢着欢声笑语。“能这么畅快地玩雪，我都不觉得冷了，真过瘾！”来自福建的游客张苗苗和同伴一起堆雪人、打雪仗，玩得不亦乐乎，满足了对冰雪世界的向往。

室外冰天雪地，休息大厅里温暖如春，经营东北特色小吃的窗口生意火爆，游人络绎不绝。“为了迎接亚冬会，滑雪场对服务设施进行了升级改造，还增添了新雪道，让游客玩得更畅快。”在一旁招呼游客的漠河北极旅游产业有限公司副总经理王洪亮对记者说，春节假期单日游客接待最多超过1000人次。

北极滑雪场还为游客们准备了“东北味儿”十足的年夜饭。江水炖江鱼、铁锅炖大鹅、酸菜饺子……休息大厅里飘出的香味抚慰着游客的身心。“酣畅淋漓的运动之后，吃上一口酸菜饺子，太幸福了！”张苗苗对东北之行赞不绝口，“今年来漠河过年，留下很多美好回忆，感觉新春又充满奋斗的力量！”

《 人民日报 》（ 2025年02月06日 15 版）