大力提振消费增强扩内需动力

消费作为最终需求，带动了生产和投资，也连接着供给和需求，事关就业民生和社会福利，对畅通经济循环起着至关重要的作用。中央经济工作会议提出，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。2024年，最终消费支出对经济增长贡献率为44.5%，拉动GDP增长2.2个百分点，明显高于资本形成总额对经济增长25.2%的贡献率，消费日益成为拉动经济增长的基础性力量。但也要看到，当前经济运行面临的困难挑战主要是有效需求不足，经济政策的着力点需要更多转向扩内需、促消费，以提振消费为重点扩大国内需求，加快培育完整内需体系，推动经济持续向好。

以消费为牵引畅通经济循环

伴随人民生活水平提高，消费在我国国民经济循环中地位越发重要。进一步扩大消费需要把握好消费与生产供给、就业增收以及投资之间的关系。

消费需求是生产的目的和动力。消费与生产是经济活动中的基本环节，二者相互依存、相互渗透。马克思主义政治经济学认为，生产与消费是辩证统一的，生产决定消费的对象、方式、质量和水平，消费反作用于生产，推动生产的发展。生产力发展水平提升将为消费创造新的动力，并支撑消费扩容升级。消费对生产的调整和升级起着导向作用，全方位推动消费扩容升级能有效牵引生产需求扩张，促使供给优化调整。要解决有效需求不足的问题，需进一步完善扩大消费长效机制。这不仅有利于满足人民群众日益增长的美好生活需要，也有利于吸纳更多劳动力就业、激发劳动者的生产积极性以及拉动生产和服务业等领域的投资，从而增强国内大循环的内生动力和可靠性。此外，进一步释放国内消费潜力，还有助于发挥我国超大规模市场优势，通过扩大进出口改善对外贸易条件，带动国内国际双循环相互促进。

提振消费要有稳定增长的收入支撑。消费是收入的函数，收入是居民敢消费、能消费、愿消费的决定性因素。全面促进消费和实现就业增收是相互促进、相互支撑的关系。只有持续提振消费，加快形成以消费为始点和终点的经济循环，生产、流通、分配等相关环节才能稳定贯通。扩大消费能够带动企业稳定生产经营，促进企业稳岗扩岗，拓宽就业渠道、增强就业弹性，进而增加劳动者收入，增强居民尤其是中低收入群体的消费能力和消费意愿，增加居民消费的底气，从而实现消费扩容升级。居民收入水平直接影响消费购买力，其中劳动报酬是居民收入的主要来源。当前，消费动能不足也与收入分配制度不够完善有关，特别是需要提高劳动报酬收入在初次分配中的比重。在经济循环中，广大居民实现更加充分更高质量就业，持续增加劳动报酬收入，从而改善可支配收入预期，就能增强消费的可持续性和稳定性，通过最终需求带动有效供给。

提振消费要与有效益的投资良性互动。消费和投资都是扩大内需的重要抓手，二者既互为条件又相互促进，加快形成消费和投资的良性循环是畅通国内大循环的有效手段。全方位扩大内需意味着投资和消费都不可或缺，但两者之间不能失衡，既不能长期不足，也都不能过度，过度投资会降低资本配置效率，过度消费会导致有效供给不足。因此，需要通过合理的制度安排和政策设计，实现合理有效的投资，让有效益的投资激发有潜能的消费。扩大投资能带来生产能力提升和新的产品供给，为拉动消费需求提供源头活水，因而投资是满足消费需求的工具和手段。对有消费潜力而缺少供给的领域，既要畅通消费和投资联动的堵点，也要扩大有效益的投资，发挥好政府投资带动作用，撬动更广泛的社会投资，依靠有效投资提升供给水平，特别是加大重点领域和关键环节投资，如增加科技创新投资，支持因地制宜发展新质生产力，持续扩大中高端产品和服务供给，激发新的消费需求，形成消费牵引投资、供给创造需求的良性循环。

找准重点激发消费潜能

消费和投资都是市场预期的函数。以提振消费为重点扩大内需，首要的是提振市场信心、改善社会预期。为此，要进一步完善扩大居民消费的长效机制，提高边际消费倾向，改善社会预期，增强消费内生动力。

发挥服务消费的牵引带动作用。随着居民收入水平稳步提升、人口结构变化、社会需求转变，居民消费结构也在发生显著变化，消费者更注重个性化、多样化、品质化和场景化的消费体验，对产业结构和产品品质提出更高要求，消费需求从以实物消费为主转向实物和服务消费并重。2024年，全国居民人均服务性消费支出占居民消费支出的比重为46.1%，预计到2030年这一比重有望超过50%。服务消费是增长性、带动性强的领域，提振消费可从服务消费入手，以改善消费者预期为重点，加大金融、财政、税收等政策支持，积极培育重点领域消费细分市场，丰富高品质服务供给，培育数字消费、绿色消费、健康消费等新业态新模式新场景，着力提高服务消费特别是“科教文卫娱”领域的消费比重。深入挖掘餐饮住宿、养老托育等基础型消费潜力，激发文化娱乐、旅游、体育等改善性消费活力，培育壮大新型消费，持续打造消费新增长点。不断创新服务消费场景，做强做优消费品牌，畅通商贸流通服务网络，提高消费便利性。有序扩大电信、教育、养老、医疗、健康等领域对外开放，持续优化服务消费环境。

千方百计稳定就业和促进增收。目前，我国已经形成全球规模最大、最具成长性的中等收入群体，其对中高端产品和高品质服务的潜在需求有待充分释放。与此同时，提升中低收入群体的可支配收入还存在巨大空间。为此，要抓好稳就业、促增收工作，推动居民收入增长与经济增长基本同步，提升消费能力、意愿和层级。强化就业优先政策，健全就业促进机制，统筹推进稳岗支持和扩岗激励，全力促进高校毕业生、农民工等重点群体和困难群体就业，促进农业转移人口在城镇稳定就业。着力扩大有收入支撑的消费需求，进一步完善收入分配制度，健全劳动、知识、技术等要素按贡献参与分配的初次分配机制，提高劳动报酬在初次分配中的比重，推动居民工资收入合理平稳增长，形成有效增加低收入群体收入、稳步扩大中等收入群体规模、合理调节过高收入的制度体系。此外，还要规范财富积累机制，增加城乡居民的财产性收入，让有恒产者有恒心，使其有能力有条件有意愿消费。

积极扩大惠民生、促消费的有效投资。随着居民收入稳步提升，消费结构加快转型升级，投资结构也将做出相应调整。当前，广大居民期盼更好的教育、医疗、就业等公共服务，以及更加公平正义的社会环境，将进一步激发对民生保障、公共服务、适老设施等领域的投资需求，需要加大投资力度，以更好应对少子化、老龄化等多重挑战。为此，要统筹推进“硬投资”和“软建设”等重点任务，用好超长期特别国债，加快地方专项债券发行使用进度，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，实施启动一批“平急两用”公共基础设施、老旧小区改造、生态环境治理、公共服务改善等项目，创新打造多元化消费场景。加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新，更加快速便捷地让政策“真金白银”直达消费者。实施好政府和社会资本合作新机制，进一步调动民间投资积极性，支持社会资本加大对设备更新等的投资力度，引导社会资本将着力点更多投向惠民生、促消费领域，为大力提振消费创造更加有利的条件。

（作者系中国国际经济交流中心科研管理和信息服务部副部长、研究员）