湖北全力激发消费市场新活力

近日，全国手机、平板、智能手表（手环）购新补贴政策实施暨“年在荆楚 巳巳如意”湖北新春消费季在武汉启动。以此为契机，湖北多渠道开展“吃住行游购娱”全领域促消费活动，充分激发消费市场需求。

“湖北2025年的重点工作，排在第一位的就是‘在全方位扩大内需上持续加力，精准发力扩大有效投资，千方百计促进消费需求’。”湖北省省长李殿勋表示，要加快构建以内需为基点、以消费为导向、以创新为支撑的经济发展模式，增强经济增长持久动力。

释放新动能

2024年，全国大力推行消费品以旧换新政策，湖北率先启动消费品以旧换新工作，拉动汽车、家电等消费超720亿元。

多个品牌企业表示，消费品以旧换新活动开展以来，门店人气更旺了、订单更多了，对消费拉动作用十分明显。

“去年8月，‘国补’全面启动，苏宁易购在1万多家门店以及线上渠道全面开展活动，并在国补基础上加码优惠。”苏宁易购集团股份有限公司副总裁范春燕介绍，去年8月以来，苏宁易购湖北区域整体销售额增长100%，其中电脑品类增长率超400%。

“湖北是我们去年最早响应并开展以旧换新补贴活动的省份。”美的集团中国区域副总裁刘怀力表示，2024年8月底，湖北家电以旧换新补贴上线后，美的湖北区域销售额同比增长50%以上。

据统计，在消费品以旧换新政策的带动下，2024年1月至11月，湖北省社会消费品零售总额同比增长5.1%，增速居全国第五。新能源汽车、智能家电、网络零售等新型消费分别增长46.3%、14.8%、19.8%，消费新引擎动能澎湃。

今年，湖北继续实施消费品以旧换新行动，政策全面升级，补贴品类更广、补贴力度更大。据介绍，2025年，多品类消费品首次纳入补贴范围。例如，手机、平板、智能手表（手环）等数码产品首次被纳入购新补贴范围，微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲4类家电产品首次被纳入换新补贴范围，国四标准旧车首次被纳入报废更新范围。

政策落地首日，武汉线下3C数码门店客流倍增。“旧手机已经用了3年多，电池和内存都不太够了，特意等着‘国补’来买新手机。”在武汉一家苏宁易购门店，市民林芳挑选了一款原价3299元的手机，补贴后实付2804元，便宜了495元。

在东风纳米襄阳老河口市用户中心，销售经理左鹏正忙着接待前来试驾新能源汽车和了解以旧换新政策的消费者。左鹏告诉记者，春节前是汽车消费的小高峰，目前消费者可以享受到“国补”“省补”和车企置换补贴，进一步降低购车成本。他给记者算了一笔账：“如果消费者报废一台符合标准的燃油车，购买新能源汽车可以享受2万元国家补贴，同时可以享受厂家以旧换新补贴3000元，由于东风纳米在襄阳生产，还可以享受2000元的产地补贴，综合下来，销售价82800元的纳米330高配车型，57800元就能提车。”

创造新需求

除了消费品以旧换新外，2025年湖北新春消费季期间，还发放1亿元零售餐饮消费券、1亿元文旅惠民券、100万元冰雪消费券，开展600多场活动，涵盖汽车消费、家居家纺、餐饮服务、商圈商街、国货潮品、数字消费、冰雪消费、商文旅融合八大领域。

新春消费季期间，武汉武商集团、万象城等头部商场商圈也密集打折促销。武商梦时代总经理王志明介绍，新春消费季，武商集团推出了“来武商抽黄金的活动”，投入300万元吸引消费者，进一步繁荣消费市场。

此外，美团、京东、抖音等头部平台持续投入补贴；全省超10万商家参与活动，为在鄂消费者提供“品牌最新最潮、环境最优最好、性价比最高最划算”的消费体验。

消费有新意。聚焦首发经济，吸引高端品牌华中首展、新式餐饮华中首店、潮牌潮品首发；聚焦冰雪消费，举办冰雪消费季；聚焦餐饮消费，举办“品味湖北”楚菜美食荟；聚焦文旅消费，举办“知音湖北·2025欢喜过大年”等活动，多角度焕新消费体验。

“我们将以更高品质的商品和服务供给，更好满足消费者个性化、多样化需求，把更多新热点培育成新增长点。”湖北省商务厅厅长龙小红说，将积极争创首发经济试点城市，支持武汉武商梦时代、楚河汉街、徐东商圈等打造首发中心和首发经济集聚区，新引进各类首店500家以上。发挥武汉超1000家人工智能企业和产业发展优势，建设“人工智能+消费”创新应用先导区，促进人工智能走进千家万户、千商万店。着力增加优质服务消费供给，鼓励老字号与黄鹤楼等知名IP跨界联名，打造武汉民众乐园等沉浸式消费新场景。

在宜昌市，聚焦冰雪旅游季，联动五峰县柴埠溪、夷陵区百里荒、兴山县昭君、三峡云栖谷、秭归县屈原等6家高山滑雪场，青林明珠、盐池河、普溪河等4家自然温泉，以及火爆出圈的三峡千古情景区，开展全天候的“新春大酬宾”活动，深度融合冰雪与文化、旅游、体育等产业，打造一站式“玩冰雪、泡温泉、看演出”的新春休闲目的地，点燃冰雪经济新热度。

打造新热点

聚焦冬季冰雪消费和非遗热点，湖北还围绕春节、元宵节传统节日，商文旅融合促销，打造一批“颠覆式创意、沉浸式体验、年轻化消费”新春消费新场景，拉动商文旅消费持续升级。

“今年宜都新春消费季，主打非遗盛宴。”宜都市经商局副局长周华说，“从腊月廿一到正月十五，全市将开展一系列好玩有趣的非遗活动，点燃广大市民和游客消费热情，用消费贺新春。”

走进水街的年货集市，木雕、剪纸、名优小吃等30多个特色非遗展台已在街两侧一字排开。集市人潮涌动，叫卖声、欢笑声交织成一曲热闹的市井乐章。

折、裁、剪……纸屑似柳絮般飘落。在宜都剪纸艺人艾道新的巧手下，一张彩纸摇身一变，就化作了一幅栩栩如生的“瑞蛇纳福”剪纸作品。

“哇，太刺激啦……”在保康县后坪镇襄阳横冲国际滑雪场，从深圳返乡的小朋友宋多多在教练指导下，顺着滑道飞驰而下，体验了一把雪上“速度与激情”。

“以前回来还担心没地方玩，现在家乡有高铁、有滑雪场，孩子们乐意得很。”看着滑雪场周边银装素裹、白雪皑皑的美景，听着游客此起彼伏的尖叫声、欢呼声，家长宋军十分感慨。

保康县大力发展高山滑雪、冰雪旅游等项目，陆续建成横冲国际滑雪场、梅花寨云海滑雪场和六柱垭极顶滑雪场，单日可接待1.5万人。同时，滑雪场通过销售“早鸟票”，举办“保康文旅冰雪嘉年华”、保康县第二届滑雪比赛等活动，以赛促旅，“体育+”释放消费新活力。

目前，保康县3家滑雪场已“火力全开”，接待游客10万余人次，雪场实现综合收入2500多万元。2024—2025滑雪季，预计全县接待游客将突破170万人次，实现旅游综合收入8.85亿元。