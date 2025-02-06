春节跨境游市场显现机遇潜力

2025年蛇年春节期间，我国消费市场火热，多项消费数据创历史新高，春节消费内容和形式更加丰富多元，消费升级趋势凸显。作为消费结构优化升级和消费市场开放度的重要指标，春节出入境旅游市场在多种因素共同作用下，“迎进来”与“走出去”双线并进。相关数据显示，春节期间全国口岸日均出入境人员达185万人次，较去年春节假期增长9.5%。长假首日跨境游订单较去年春节假期首日增长超三成，其中门票、租车预订大涨超七成，机票、酒店等均呈两位数增长。春节出入境旅游市场活力满满，消费者热情高涨，呈现出丰富多样的市场亮点和强劲发展态势。

蛇年春节是申遗成功后的首个春节。我国全面放宽优化过境免签政策，已与26个国家全面互免签证，对38个国家单方面入境免签，对54个国家过境免签，过境免签停留时间延长为240小时，新增21个过境免签入出境口岸。随着相关政策进一步放宽，文旅产业链上下游协同共进，沉浸式、体验型的全新消费场景不断“出圈”，加之我国社交平台的热点带动，春节期间来我国旅游的外国游客越来越多。携程数据显示，春节期间入境游订单同比增长203%，“China Travel”正在全球掀起一阵新风潮。

在“迎进来”的同时，“走出去”的需求同样旺盛。数据显示，春节期间，我国游客出境搜索指数增幅达51%，跟团游除夕当天预订热度同比增长超100%，出游目的地覆盖2100余个境外城市，较去年增长五成。我国出境游客同比增长48%，8天长假期间更是数量激增，我国老百姓的消费能力不断提升，大众消费更加具有品质化。

无论是“迎进来”还是“走出去”，今年春节跨境游都呈现出新特点，跟团游普遍下降，自由行越来越多，游客除了到大城市和热门景点“打卡”，更多青睐文化特色小城和乡村。跨境游主流人群有了年轻化趋势，他们更容易受到社交媒体影响，除了欣赏沿途风景，对于当地文化氛围和体验感的要求也普遍提升，深度游成为更多游客的选择。文旅业要抓住要素热度和市场机遇，做优做强跨境游产业这篇文章。

用足用好政策红利。去年以来，出入境政策全面放宽。刚刚出台的《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》围绕扩大特色优质产品供给等方面提出具体措施。对此，要发挥政策优势，深化文旅业供给侧结构性改革，统筹扩大内需和外需，着力提升服务品质、丰富消费场景、优化旅游消费环境，为跨境游注入源源不断的市场活力。

在推动文旅深度融合上下功夫。文旅融合就是要用文化丰富旅游产品供给，用旅游释放文化产业经济价值。着力挖掘利用非物质文化遗产资源，更加注重文化内涵和深度体验，丰富文旅产品供给，以文化体验为核心设计旅游产品：一座建筑、一顿美食、一次City walk……要让国内外游客在品味文化、畅享旅途中获得情感共鸣，实现情绪价值，尽情感受我国的山河之美、历史之美、文化之美。

用开放思维推动跨境游创新升级。在政策和市场热度双优势叠加背景下，要持续推进扩大文旅业开放，聚焦建设世界级文化旅游目的地，集聚全球文旅创新要素，加大吸引和利用外资力度，实现国内市场与国际市场同频共振、双向互动。围绕新消费理念、模式、需求、场景等，不断挖掘新兴消费形式，催生商业领域创新变革，以创新助推整个跨境游产业链协同发展，创新升级。